Tamberi, l’annuncio spiazza: “È il capitolo finale”

L’ultimo annuncio di Gianmarco Tamberi ha colto di sorpresa i tantissimi fan dell’altista azzurro: siamo arrivati al ‘capitolo finale’.

Nella serata italiana della Diamond League il campione italiano Gianmarco Tamberi ha dovuto accontentarsi del decimo posto nella gara del salto in alto. L’altista azzurro ha molte attenuanti, a cominciare dal fatto che la sua ultima gara risaliva addirittura a settembre 2024 quando vinse a Bruxelles nella Diamond League 2024.

In più Tamberi ha dovuto fare i conti anche con alcuni problemi fisici in questi mesi – specialmente un guaio al ginocchio – che hanno inevitabilmente condizionato la sua preparazione. Non a caso la sua presenza al Golden Gala di Roma non era nemmeno così sicura: Tamberi ha scelto di partecipare dopo un sondaggio su Instagram dove ha chiesto ai suoi fan se fosse giusto partecipare o meno, spiegando che ovviamente non avrebbe potuto mettere in pista la sua migliore versione.

Alla fine l’atleta marchigiano, medaglia d’oro a Tokyo 2020, si è fermato a 2,16: “Magari potevo arrivare a 2,20, forse 2,23, ma non sono certo le misure che mi competono quando sto bene – ha detto Tamberi a fine gara – Era un test per capire come stesse davvero il ginocchio, e devo dire che sono molto contento perché non ho sentito nulla, nessun fastidio. E questa, per me, è davvero l’unica cosa che conta. Ora inizia una nuova fase: finalmente potrò ricominciare ad allenarmi per saltare sul serio, con esercizi specifici“.

Annuncio Tamberi: è arrivato il ‘capitolo finale’, fan spiazzati

Tamberi ha poi pubblicato un post su Instagram per ringraziare tutto il pubblico dell’Olimpico che ancora una volta gli ha riservato un enorme affetto. “Un’ondata di energia talmente grande che ti fa dimenticare di tutto – scrive l’altista azzurro – Della fatica, della forma, dei risultati“.

Tamberi sottolinea come il calore della gente gli sia mancato molto in questi mesi difficili: “Ieri sera mi avete dato tutto questo, e anche di più“. Concludendo il post, il 33enne spiega che la serata di Roma può essere considerata il “capitolo finale“ della sua riabilitazione al ginocchio.

Da questo momento in poi, infatti, l’atleta italiano comincerà il percorso “per provare a saltare alto ai Mondiali di Tokyo“. Uno dei primi commenti sotto al post di Tamberi è quello del grande amico Jovanotti: un cuore, proprio come quello postato da sua moglie Chiara Bontempi sempre tra i commenti al post.