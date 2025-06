Tennis, tripla eliminazione tra gli azzurri

Fabio Fognini saluta il torneo di Stoccarda, sconfitto in tre set da Corentin Moutet, 6-4, 6-7(3), 6-3.

Non solo Fognini, Quentin Halys (28 anni, numero 47 del ranking ATP) elimina infatti Lorenzo Sonego (30 anni, numero 45 della classifica mondiale) e si qualifica al secondo turno del BOSS OPEN di Stoccarda: il tennista francese si è imposto in rimonta, sul campo 2, con il punteggio di 6-7(6) 7-5 6-4 in 2 ore e 40 minuti di gioco.

Arrivano poi cattive notizie anche da Bellucci. Dopo il rinvio del suo esordio da lunedì a martedì per via del ritiro di Van de Zandschulp, il tennista di Busto Arsizio ha perso contro l’americano Mackenzie McDonald, n. 99 al mondo e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-1, 6-7, 6-3.