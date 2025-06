VNL, Bulgaria-Italia: gli Azzurri di Fefè De Giorgi pronti all’esordio!

Si avvicina l’esordio dell’Italia di Fefè De Giorgi in questa nuova edizione della Volleyball Nations League 2025. Gli Azzurri giocheranno dall’11 al 15 giugno in Canada, precisamente a Québec City, questa prima tranche di sfide valide per la competizione che vede coinvolte 18 squadre da tutto il Mondo. La fase finale della VNL 2025 è prevista in Cina, a Ningbo. L’esordio azzurro avverrà contro la Bulgaria, mercoledì 11 giugno, alle ore 17 italiane. Successivamente, ci saranno da affrontare Germania, Francia e Argentina. Ricordiamo che nella passata edizione, l’Italia è arrivata ai quarti di finale, dove è stata eliminata dai transalpini.

I ragazzi di De Giorgi hanno disputato di recente un’amichevole contro il Canada, la quale li ha visti trionfare nettamente (3-0). Al Peps de l’Université Laval di Québec City, i nostri beniamini sono apparsi particolarmente in forma e non hanno avuto problemi di sorta contro i canadesi. Alla fine, è stato Francesco Sani ad essere stato nominato MVP della sfida.

La Bulgaria è reduce da due sconfitte di fila in amichevole, dopo aver battuto la Germania. Il ct Gianlorenzo Blenghini potrà contare nuovamente su Martin Atanasov, reduce da uno stop di circa un anno, ma non potrà avere a disposizione Aleks Grozdanov. A prescindere da ciò, l’Italia parte nettamente favorita per la gara di mercoledì e ciò è ben evidente dalle quote dei bookmakers: su Planetwin365, la vittoria del primo set da parte degli Azzurri è proposta a 1,21; come su WilliamHill, mentre su Betclic si parla di 1,18 volte la posta.

Un risultato esatto particolarmente allettante può essere il 3-1 in favore dell’Italia: su Planetwin365 la quota è di 3,55; su WilliamHill 3,20 e su Betclic 2,95. Volendo considerare una giocata che apre a più scenari, si può tenere in conto la giocata “Numero set 4”: parliamo di 3,05 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 2,80 e su WilliamHill 2,90.