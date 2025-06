Bagnaia-Marquez, cambia tutto: MotoGP spiazzata

Bagnaia-Marquez è il grande confronto in Ducati della stagione 2025 di MotoGP: adesso, però, sembra davvero cambiato tutto.

La MotoGP, al momento, ha visto un notevole dominio di marc Marquez e il fratello Alex, con una sorpresa su tutte: le difficoltà di Francesco Bagnaia. Attualmente ha vinto soltanto una gara nel 2025, quella di Austin, quindi è chiaro che stiamo parlando di un pilota in enorme difficoltà.

Soprattutto se consideriamo quello che è in grado di fare e che ha dimostrato di riuscire a ottenere su di una motocicletta negli ultimi anni. Comunque, in ogni caso, ad Aragon ha avuto una gara molto positiva alla domenica, e un test ancor più positivo sulla stessa pista nelle ore successive.

Potrebbe, quindi, insidiare Marquez nelle prossime gare? Difficile dirlo, intanto però lo stesso Bagnaia ha voluto rispondere a una grande curiosità di molti appassionati e addetti ai lavori.

Bagnaia-Marquez, è cambiato tutto secondo l’italiano: i dettagli

Ai microfoni di Sky Sport MotoGP, Francesco Bagnaia ha cercato di rivelare con più onestà possibile quale rapporto hanno il numero 63 e il numero 93. Per quanto sia ricordato come un rivalissimo dagli italiani per via delle sfide sportive con Valentino Rossi, Bagnaia ha rispetto molto onestamente sul modo in cui vede Marquez: “Il rapporto tra i piloti è cambiato abbastanza negli anni. C’è tantissimo rispetto, una volta ce n’era un po’ di meno secondo me. Il mio rapporto con Marc è molto buono. Anche se dovessimo lottare in pista, non penso che questa cosa cambierebbe. Io sono sempre andato abbastanza d’accordo con tutti”.

Effettivamente, negli ultimi anni c’è stata una certa evoluzione in pista. Sempre più difficile vedere rivalità come quelle fra Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, o fra il Dottore e Stoner o con Marc Marquez. Sfide sportive di un tempo che, forse, non torneranno mai più. Questo non significa che i piloti non si stuzzichino o non vogliano vincere, ma semplicemente che il fair play fuori dai tracciati è semplicemente aumentato, ed è una tendenza che sembra essere cambiata anche in molte altre categorie motoristiche e non solo motoristiche. Piaccia o meno, fa parte di questa epoca ed è una caratteristica che riguarda moltissimi piloti.

Lo stesso Marquez, che in passato ha avuto rivalità veramente molto accese, adesso sembra avere ben altro atteggiamento, magari anche grazie alla maturità acquisita grazie all’esperienza e alle difficoltà avute in passato, che gli fanno apprezzare ogni risultato che riesce a ottenere nel corso della sua carriera. Di sicuro, però, il vento è cambiato e la MotoGP nel 2025 è tutta un’altra cosa.