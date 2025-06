Esclusiva SI Milan – rossoneri su Zinchenko e Vlahovic

Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Gianluigi Longari, il Milan sarebbe interessato a Oleksandr Zinchenko per la fascia sinistra. Igli Tare apprezza la duttilità e le caratteristiche del giocatore dei Gunners, il nodo è legato all’ingaggio ma i rossoneri continuano a lavorare sulla pista. Non solo Zinchenko perché per l’attacco piace Dusan Vlahovic.

