Mercato, tante le stelle in scadenza 2026

La stagione della caccia è aperta. E la fauna su cui puntare il mirino è copiosa, quasi esondate. Soprattutto se si restringe il campo a ciò che l’anno prossimo, di questi tempi, potrebbe essere a portata di mano senza neanche doversi appostare.

Il mercato della Serie A ma non solo

I giocatori in scadenza nel 2026 sono tanti, tantissimi, e soprattutto sono potentissime pedine dal duplice volto. Occasioni d’oro per i club cacciatori pronti a estrarre il fucile, preziosissimi esemplare in fuga dalle riserve per i club di appartenenza. Theo Hernandez e Mike Maignan sono forse gli uomini copertina per eccellenza del nostro campionato, ancora in attesa di capire il loro futuro. Il primo sembra lontano dal Milan ma senza accordi per la cessione, il secondo ora meno, data la fase di stagnazione della trattativa con il Chelsea. Allegri ci punta. Tradotto: il diavolo deve agire subito per evitare una perdita sanguinosa tra 365 giorni. In situazioni simili alle loro, in Serie A, ce ne sono parecchi.

Come Dusan Vlahovic, ad esempio, di cui ha parlato Comolli nella conferenza stampa di presentazione, sottolineando la necessità di lavorare celermente in un senso o nell’altro, in modo che la Juve non ci perda. Discorso analogo anche per Weston McKennie, passato in un anno da esubero a jolly tuttofare e comprimario imprescindibile. Anche qui, i bianconeri sanno di dover agire. Ma nel nostro campionato situazioni identiche come detto non mancano. Dai giallorossi Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala – il primo osservato dal Napoli, il secondo fresco di rinnovo automatico ma ancora incerto sul futuro – ai vari Lucumì, Mandragora e Martin, che piace molto alla Lazio in caso di cessione di Tavares. Questo, senza dimenticare l’estero, dove spiccano nomi in scadenza succulenti: Donnarumma, De Jong, Konaté, Mbeumo, Bernardo Silva, solo per citarne alcuni. Estate calda, insomma. La caccia è aperta, e siamo solo all’inizio.