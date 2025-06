Pazzesco Alcaraz, ora è ufficiale: c’entra anche Nadal

Carlos Alcaraz è in un momento di forma veramente smagliante, e adesso arriva anche un’altra notizia straordinaria per lui.

Carlos Alcaraz è davvero un fuoriclasse del tennis mondiale. Il talentuosissimo spagnolo viene dal successo agli Internazionali d’Italia e dal Roland Garros, entrambi conquistati davanti a Jannik Sinner. L’unico, al momento, che sembra in grado di poter sostenere un match diretto punto a punto contro il fenomenale rivale spagnolo.

Tuttavia, almeno finora non è bastato per vincere effettivamente, anche perché Alcaraz si trova al momento in una forma davvero smagliante.

Al di là di ciò che può o non può fare Sinner, comunque, si può soltanto elogiare un campione quale è lo spagnolo, in grado di risollevare partite che sembrano perse e trovare soluzioni impossibili quando è messo alle strette. E adesso ha fatto parlare di sé per un’altra questione ancora che riguarda Rafael Nadal.

Alcaraz, altra notizia straordinaria: di cosa si tratta

Carlos Alcaraz è giovanissimo, eppure ha già raggiunto risultati straordinari nel corso della sua carriera. Di soli 22 anni, ha già conquistato due Roland Garros – uno degli Slam più importanti in assoluto – e sembra avere tutto nelle mani per non fermarsi affatto qui. Tralasciando cosa potrebbe ancora fare nel tennis che conta, comunque, è interessante la coincidenza numerica trapelata dopo la vittoria in finale all’Open di Francia: proprio come Nadal, ha vinto il 5° Slam della sua carriera a 22 anni, 22 giorni, 1 mese e 3 giorni. Una statistica effettivamente incredibile e sorprendente.

La leggenda del tennis spagnolo ci riuscì il 6 luglio 2008 a Wimbledon, battendo il rivale di sempre Roger Federer. L’8 giugno 2025, invece, è toccato ad Alcaraz andare all’appuntamento con la storia del tennis, intrecciando il suo percorso con il grande Rafa Nadal. La finale di Parigi verrà ricordata per il livello mostrato dai due giocatori, il tifo accesissimo e la durata della partita (oltre 5 ore, mai così lunga una finale al Roland Garros).

Il 2025 di Carlos Alcaraz è già adesso assolutamente spettacolare, ma può essere arricchito ancora di moltissimi successi e anche dall’assalto alla posizione numero 1 della classifica ATP al momento mantenuto da Jannik Sinner. Staremo a vedere. Certamente, però, il tennis dopo qualche anno di moderata flessione, sembra prepararsi a una sfida uno contro uno che potrebbe davvero scrivere un’altra pagina di storia dello sport e del tennis destinata a essere ricordata per moltissimi anni. Proprio come nel 2025 ricordiamo gli indimenticabili match fra Federer e Nadal.