Tennis stravolto, annuncio dall’Italia sul ritiro

L’Italia del tennis deve fare i conti con un annuncio che ha davvero spiazzato tutti: l’atleta ha parlato apertamente del suo ritiro.

Il tennis italiano sta vivendo senz’altro uno dei momenti più felici della sua storia. Anche al Roland Garros il tricolore è stato dominante: il torneo di doppio misto è stato vinto da Andrea Vavassori e Sara Errani, con la tennista bolognese in grado di trionfare anche nel doppio femminile con Jasmine Paolini.

L’Italia ha poi accarezzato il sogno di vedere di nuovo un vincitore azzurro nel singolare maschile del Roland Garros quasi mezzo secolo dopo l’impresa di Adriano Panatta. Purtroppo, nonostante i tre match point avuti da Sinner al quarto set, la vittoria è andata ad Alcaraz: l’impressione, però, è che Jannik abbia fatto un ulteriore step, arrivando a un centimetro dal successo contro il ‘re’ della terra rossa.

In un periodo così straordinario per il tennis italiano è però arrivata una notizia che ha lasciato senza parole tutti gli appassionati della racchetta: nessuno avrebbe mai potuto immaginare un annuncio così improvviso sul ritiro. Lo ha fatto Sara Errani, che soffermandosi sul Roland Garros ha dato indicazioni chiare su ciò che sarà il suo prossimo futuro.

La stella si ritira: l’annuncio gela i tifosi italiani

A margine del primo turno dell’Italy Major Premier Padel, il torneo che vede sfidarsi al Foro Italico tutti i migliori interpreti – sia maschili che femminili – di questa disciplina ormai così diffusa, la tennista 38enne non ha lasciato dubbi su ciò che farà da qui in avanti: “Risultati come quelli delle ultime settimane, mi danno voglia di continuare“.

Parole che hanno ovviamente fatto felici tutti i fan della campionessa azzurra, che poi ha chiarito ancora meglio il concetto: “Se gioco così è difficile dire ‘smetto’ – aggiunge Sara Errani – poi il singolo ed il doppio sono molto diversi, e gli anni si fanno sentire quando giochi da sola“. Per farla breve, vedremo sempre più spesso la tennista bolognese nel doppio con Jasmine Paolini e nel doppio misto con Andrea Vavassori.

Finora Sara Errani ha ottenuto otto vittorie negli Slam, sei nel doppio femminile e due nel doppio misto. I suoi primi trionfi risalgono al 2012, quando vinse per la prima volta il Roland Garros e poi gli US Open in coppia con Roberta Vinci. Lo scorso anno è arrivata anche una straordinaria medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Parigi in coppia con Jasmine Paolini.