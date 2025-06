Vieri: “L’Italia deve sempre essere ai Mondiali! Su Inzaghi, l’Inter e Chivu…”

L’Italian Football Podcast ha intervistato l’ex stella di Inter, Lazio, Milan, Juventus, Atletico Madrid e Nazionale italiana, Christian Vieri.

Perché l’Italia non produce più attaccanti di livello mondiale

“Non ho idea (di cosa sia successo). Quando ero in Nazionale, avevamo io, Inzaghi, Del Piero, Baggio, Montella, Totti, Casiraghi, Zola, Vialli, Ravanelli, Mancini, avevamo molti numeri 9 e 10. Parlavo con Pippo Inzaghi la settimana scorsa. E mi ha detto: ‘Bobo per 35 anni, abbiamo avuto i migliori attaccanti del mondo e ora stiamo attraversando un periodo di grande carenza”

Ma Kean e Retegui sono “ottimi attaccanti”

“Ma abbiamo Kean e Retegui. Sono due attaccanti molto bravi. Se giocano insieme sono molto pericolosi. Kean è un attaccante fenomenale, un centravanti fenomenale. Retegui, in area di rigore, è molto bravo. È un killer. Quindi con questi due giocatori, non abbiamo più i problemi che negli ultimi 10-15 anni.”

L’Italia DEVE partecipare ai Mondiali FIFA del 2026?

“Sì, la settimana scorsa ho detto a mia moglie: “Andiamo in America per un mese a vedere i Mondiali”. Lei ha chiesto: “Vediamo l’Italia o le altre squadre?” e io ho risposto: “Guardiamo gli Azzurri. Durante i Mondiali, quando cammino e vedo una maglia gialla, so che è il Brasile. Quando vedo la maglia bianca, so che è la Germania. Quando vedo la maglia azzurra, so che è l’Italia. L’Italia deve sempre essere ai Mondiali. Sempre. Squadra buona, squadra cattiva, qualsiasi cosa. Dobbiamo partecipare ai Mondiali. Dobbiamo farlo. Siamo una nazione nata per vincere i Mondiali. Non essendoci ancora qualificati due volte, mi si spezza il cuore”. È peggio che essere lasciato dalla fidanzata.”

Perché Inzaghi ha lasciato l’Inter? Il suo lavoro fenomenale è stato raggiungere due finali di Champions League:

“Penso che sia stato per il risultato di 5-0 [che Inzaghi ha lasciato l’Inter]. Non pensavo che se ne sarebbe andato. Dopo aver perso 5-0 credo che si sia detto ‘Sai cosa? Non ho più energie. Dopo aver perso 5-0, mi ha tolto tutte le energie’. Una cosa è perdere 1-0, 2-0 o 2-1, sei in partita, va bene. Ma 5-0 è un modo pesante di perdere. Penso che gli abbia semplicemente tolto tutte le energie. Penso che abbia fatto un lavoro straordinario negli ultimi quattro anni. Ha giocato due finali di Champions League in tre anni. Con il budget che spende l’Inter. L’Inter non è come il Real Madrid, il PSG, il Barcellona, ​​il Manchester City o il Bayern. Possono spendere tutti i soldi che vogliono. Penso che il risultato sia stato molto pesante per Simone. Alla fine credo che abbia semplicemente detto ‘Me ne vado, non ho più energie per ricominciare la stagione’, ha dichiarato Vieri.

“Il calcio è così oggi. Le squadre cambiano allenatore tre o quattro volte all’anno. Fanno impazzire tutti. Ma penso che per vincere e mettere a proprio agio i giocatori ci vogliano anni. Quindi, sono dispiaciuto che se ne sia andato. Penso che abbia fatto un lavoro straordinario. Abbiamo vinto uno Scudetto. Avremmo potuto vincere quest’anno, un secondo Scudetto. Penso che meritassimo di vincere, ma ci è mancato qualcosa. Ma aver giocato due finali di Champions League in tre anni è fantastico per l’Inter.”

Su Cristian Chivu? “Ora è arrivato Chivu. Un allenatore molto, molto giovane. Non aveva mai allenato in Serie A prima, solo quest’anno a Parma per un paio di mesi. Penso che la squadra sia ancora molto forte. Vediamo cosa può fare. È giovane. Avrà le sue idee. Vediamo cosa succede.”