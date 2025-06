Batosta Musetti, tifosi spiazzati: crollo in classifica

Lorenzo Musetti ha appena subito una mazzata davvero inaspettata: il crollo in classifica ha gelato tutti i suoi tifosi.

Lorenzo Musetti ha entusiasmato tutti al Roland Garros, fermandosi solo in semifinale a causa di un problema fisico che lo ha costretto al ritiro. Fino a quel momento stava creando grossi grattacapi a Carlos Alcaraz: il tennista di Carrara era riuscito a vincere il primo set e stava tenendo testa al ‘re’ della terra rossa, capace poi di battere in finale il numero 1 al mondo Jannik Sinner e conquistare per il secondo anno di fila lo Slam parigino.

Anche al Roland Garros l’atleta azzurro ha confermato l’enorme crescita dell’ultimo anno. La semifinale di Wimbledon del 2024 e la medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici dello scorso anno (sempre a Parigi) non sono stati eventi casuali: Musetti è ormai uno dei tennisti più forti al mondo e l’impressione è che abbia ancora la possibilità di migliorarsi ulteriormente.

Non a caso negli ultimi mesi il 23enne è salito tantissimo nel ranking ATP. Questa settimana l’ha infatti cominciata da numero 6 del mondo con 4.560 punti all’attivo: un risultato raggiunto grazie alla semifinale degli Internazionali BNL d’Italia 2025 e poi quella all’Open di Francia. Tuttavia proprio in queste ore è arrivata una notizia che ha spiazzato completamente tutti i tifosi di Lorenzo Musetti: il tennista toscano ha già perso una posizione.

Crollo Musetti: la notizia è appena arrivata, tifosi distrutti

Ma cosa è successo esattamente? Perché Musetti si ritrova già in settima posizione? E’ presto detto. In questi giorni si sta giocando il torneo ATP 250 di Stoccarda: lo scorso anno Musetti riuscì ad arrivare in semifinale, dove venne sconfitto da Matteo Berrettini. Quest’anno non può però partecipare al torneo di Stoccarda proprio a causa dell’infortunio subito a Parigi durante il match contro Carlos Alcaraz: ciò vuol dire che ‘Muso’ non può difendere i 100 punti conquistati nell’edizione 2024.

L’atleta carrarese è così scivolato al settimo posto a quota 4.470 punti: Musetti è stato scavalcato da Taylor Fritz, che non avendo punti da difendere è rimasto a 4.485. Non ci sono però solo brutte notizie per il semifinalista del Roland Garros: la distanza dal quinto posto, attualmente occupato da Jack Draper, si è ridotta proprio grazie agli ultimi risultati.

Musetti spera di ottenere soddisfazioni importanti anche dai tornei sull’erba, a cominciare dal prossimo Slam a Wimbledon: i tifosi sognano di vederlo salire ancora più in alto nel ranking ATP.