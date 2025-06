ESCLUSIVA SI Fiorentina, per Konstantelias gli ultimi contatti a gennaio. Interesse dalla Premier League

Nel campionato greco, brilla sempre di più la stella di Giannīs Kōnstantelias. Fantasista puro, classe 2003, è in forza al PAOK Salonicco ed in questa stagione ha messo a segno 10 gol in 47 partite. Presenza ormai fissa nella Nazionale maggiore, con la quale è andato a segno anche nelle ultime tre partite consecutive, contro Scozia, Slovacchia e Bulgaria.

Un profilo, il suo, accostato alla Fiorentina la scorsa estate e tornato in auge nelle ultime settimane della stagione da poco finita. A quanto risulta alla redazione di Sportitalia, i viola hanno effettivamente avuto un approccio con lui a gennaio, ma al tempo il giocatore preferì restare dov’era.

Complici anche i tanti cambiamenti in atto in società, attualmente la Fiorentina non si è più rifatta sotto. Ci sono invece su di lui alcuni club della Premier League, fra gli altri. Da capire quali intenzioni avrà il PAOK con lui, dato che il suo valore è in aumento ed il ragazzo non ha intenzione di forzare la mano con la squadra che lo sta valorizzando e con la quale ha un contratto fino al 30 giugno 2027.

Di recente in una intervista rilasciata a Sportitalia, il portiere Alberto Brignoli, che gioca all’AEK Atene, ha detto di lui: “Ci gioco contro da 3-4 anni, ha davvero grandissima qualità. E’ proprio bello da vedere. Ce ne sono tanti altri, 2-3 ragazzi giovani dell’Olympiacos per esempio che sono già in Nazionale, è un movimento in crescita. Ma Kōnstantelias è forte, guardatevi il gol del 2-1 che mi ha fatto in AEK-PAOK 2-3: mi ha fatto l’1-2 per darvi un’idea, tipo quello famoso di Baggio contro Van Der Sar. Palla lunga, era uno contro uno con me e con il primo tocco mi ha evitato, con l’altro piede ha fatto gol”.