La MotoGP perde il campione: rientro dopo la pausa estiva

Il campione di MotoGP è costretto a tornare in pista dopo la pausa estiva: l’annuncio ha gettato nello sconforto tutti i suoi tifosi.

Il Mondiale di MotoGP sta regalando tante emozioni agli appassionati di motociclismo. In testa alla classifica iridata c’è Marc Marquez, che nell’ultimo weekend ad Aragon ha conquistato un altro doppio successo – sia nella Sprint Race che nel GP – allungando ulteriormente sui suoi inseguitori.

L’otto volte campione del mondo ha ora un vantaggio di 32 punti su suo fratello Alex, bravo a concludere al secondo posto in entrambe le gare. Pecco Bagnaia è giunto solo 12esimo nella Sprint, mentre domenica è riuscito almeno a salire sul podio concludendo la sua gara al terzo posto. Risultati che però fanno scappare via Marquez: lo spagnolo ha ora 93 punti in classifica sul compagno di squadra in Ducati.

Più di qualcuno ritiene che difficilmente Marc Marquez avrà dei cali da qui alla fine della stagione e che pertanto il 32enne di Cervera volerà alla conquista del suo nono titolo. La pensano così anche i fan di Jorge Martin, ancora ai box dopo la bruttissima caduta in Qatar che gli ha procurato diversi infortuni.

Batosta in MotoGP: niente da fare per il campione

Una stagione davvero terribile quella che sta vivendo il campione del mondo in carica. Prima l’operazione alla mano sinistra che lo ha costretto a rimanere fuori nei primi tre weekend stagionali, poi l’episodio sul circuito di Lusail che gli ha causato 11 fratture e uno pneumotorace. Ma come sta adesso Jorge Martin? Quando lo rivedremo in sella alla sua Aprilia?

Proprio in merito alle sue condizioni fisiche è intervenuto il responsabile dell’equipe medica della MotoGP, Angel Charte. In una dichiarazione rilasciata al programma ‘Mega’ con Marc Fuster il dottore è stato molto chiaro: “Ero con Jorge lunedì scorso in ospedale – ha detto Angel Charte – Sta progredendo molto bene. Le fratture stanno guarendo bene, ma ha bisogno di tempo per riprendersi. Non lo lascerò tornare finché non sarà al 100% della forma”.

Parole che non hanno bisogno di troppe interpretazioni: prima di vedere di nuovo Jorge Martin in pista bisognerà attendere almeno qualche altra settimana. Aprilia non può fare altro che aspettare il ritorno di ‘Martinator’ e sperare che la sua decisione di lasciare la Casa di Noale al termine di questa stagione – una clausola nel contratto gli permetterebbe effettivamente di liberarsi già il prossimo anno – non sia ancora definitiva.