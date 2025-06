Leclerc via dalla Ferrari: terremoto in F1

Dopo nove Gran Premi, il bilancio di Charles Leclerc non può dirsi totalmente fallimentare, ma nemmeno soddisfacente per chi, come lui, ambiva a lottare per il titolo mondiale.

Il monegasco ha portato a casa tre podi – in Arabia Saudita, a Monaco e a Barcellona – e si è confermato come il più costante in casa Ferrari, soprattutto se messo a confronto con il suo nuovo compagno di squadra, Lewis Hamilton, ancora alla ricerca di una sintonia perduta ( o mai trovata) con la SF-25. Eppure, il clima a Maranello non è dei più sereni. Nonostante il secondo posto nel campionato costruttori, le prestazioni della Rossa restano troppo altalenanti, e la McLaren sembra ormai lontana, soprattutto sul piano della continuità.

In pista, Leclerc si è mostrato combattivo, tentando anche vie alternative di sviluppo rispetto alla strategia standard del team, nella speranza di adattare una monoposto che fatica a reggere il passo delle migliori. Ma la domanda, sussurrata nei paddock e urlata sui social, resta una sola: Charles resterà alla Ferrari? I dubbi crescono, alimentati da un’annata che, per quanto meno drammatica di quella vissuta da Hamilton, non è all’altezza delle ambizioni di un pilota che sogna ancora il titolo mondiale. E così, mentre Leclerc si batte in pista, fuori dal circuito crescono le ombre sul suo futuro, rese ancora più dense da chi, come Gunther Steiner, non si fa problemi a dire la sua.

Steiner “manda via” Leclerc, addio Ferrari

Charles? Ha bisogno di una nuova sfida – ha detto senza mezzi termini Gunther Steiner, ex team principal della Haas, nel corso del podcast “Red Flags”. Secondo l’ingegnere altoatesino, il monegasco sarebbe arrivato a un punto morto nella sua avventura in rosso. Penso che sia lì da molto tempo, a volte i cambiamenti fanno bene – ha aggiunto, sottolineando come un cambio di scenario potrebbe rappresentare una svolta, un po’ come accaduto a Hamilton con il suo passaggio dalla Mercedes alla Ferrari.

Non solo un consiglio tecnico, ma anche un suggerimento emotivo: “A un certo punto tutto diventa routine. Non è in grado di vincere un campionato, quindi se andasse da qualche altra parte, magari sarebbe fortunato, non si sa mai”. Eppure, per quanto forti possano essere i dubbi esterni, Charles Leclerc non sembra intenzionato a mollare. In un’intervista rilasciata a L’Équipe, ha ribadito la sua totale fiducia nel progetto di Fred Vasseur e la ferma volontà di restare: “Io voglio vincere con la Ferrari. E resterò finché crederò in questo progetto. E ci credo”. Parole chiare, che suonano come una promessa d’amore. Ma come ogni promessa, anche questa sarà messa alla prova dai risultati.