Schumacher, spunta il segreto inconfessabile: Ferrari gelata

Il grande segreto di Michael Schumacher è appena venuto fuori: nessuno avrebbe mai potuto immaginarlo, Ferrari sorpresa.

Michael Schumacher ha scritto pagine meravigliose nella storia della Formula 1 e in particolare in quella della Ferrari. L’ultima epoca d’oro del Cavallino rampante risale proprio al periodo in cui il Kaiser era alla guida della monoposto di Maranello: dal 2000 al 2004 il leggendario pilota tedesco ha conquistato la bellezza di 5 titoli Mondiali consecutivi, un record ancora oggi imbattuto.

Non a caso sono soprattutto i tifosi ferraristi a lasciare spesso messaggi di grande affetto sui social per Michael Schumacher, mai più comparso in pubblico dopo il terribile incidente sugli sci del 29 dicembre 2013 a Meribel, in Francia. Un legame fortissimo, quello tra il campione tedesco e la Rossa, nonostante una ‘scappatella’ di Schumi di cui molti non erano a conoscenza.

In passato – e non è da escludere che non sia così anche oggi – la Ferrari obbligava i suoi piloti di Formula 1 a guidare solo auto del gruppo Fiat. Qualsiasi pilota che sedeva a bordo della monoposto in rosso doveva farsi vedere in giro solo con vetture Fiat. Non tutti però hanno rispettato a dovere questa regola.

Segreto Schumacher: nessuno lo sapeva, i fan sono senza parole

Più di qualcuno ricorderà infatti la Lamborghini Countach di Gerhard Berger, acquistata dall’ex pilota austriaco quando era sotto contratto con la Ferrari. Lo stesso fece Michael Schumacher, che scelse di avere in garage anche una Porsche Carrera GT: ovviamente Schumi fece tutto in gran segreto per non creare dissapori all’interno del team.

Acquistata nel 2004 dopo aver vinto il quinto Mondiale di fila con la Ferrari, la Porsche Carrera GT rimase in possesso di Schumacher fino al 2008, anno in cui il 7 volte campione del mondo decise di rivenderla. L’acquisto fu perfezionato da Willi Weber, storico manager di Schumi: in questo modo l’auto non risultò mai immatricolata dal pilota tedesco.

La Porsche Carrera GT scelta da Schumacher era completamente nera, compresi i cerchi in lega. Michael Schumacher scelse di personalizzarla un minimo aggiungendo le sue iniziali, MS, sul cruscotto e sul retro del bolide. Due anni fa la super auto appartenuta a Michael Schumacher è stata venduta all’asta, anche se non si conosce l’identità dell’acquirente. Chissà in quanti, tra gli appassionati di Formula 1, sognano di mettersi al volante di un’auto dove per anni si è seduto il grande campione tedesco.