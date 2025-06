ESCLUSIVA SI Dida incensa Maignan: “Contento se rimane, è fra i top. Gattuso ct, perché no?”

L’ex portiere del Milan, Nelson Dida, ha parlato ai microfoni di Sportitalia di Mike Maignan: “Sono felice che lui possa rimanere e dimostrare la propria forza come portiere, perché sono convinto che lui sia uno dei più forti in circolazione”.

Sul come rialzarsi, il brasiliano ha detto di Maignan: “E’ forte, anche di testa, si vede, è anche capitano, si visto nelle ultime partite. L’importante è vedere che abbia ancora voglia come ho visto in lui”.

Sul nuovo Milan: “Con il nuovo allenatore penso che cambierà qualcosa, ha un modo di comandare la squadra che conosciamo. Ha fatto benissimo con il Milan, ha vinto, dimostrando quanto vale. Diventerà un Milan importante, tifiamo sempre per quello”. Su Leao: “E’ un grandissimo giocatore, velocissimo, ha fatto già tanto per questa squadra, è giovane e si vede anche fuori dal campo quanto sia gentile. Rafa il più brasiliano? Possiamo dire di sì”.

Sul Brasile: “Siamo in un momento particolare, ma con l’arrivo di Carlo Ancelotti crediamo ancora di più nel fatto di poter fare bene al Mondiale, è da tanto che non lo vinciamo. Neymar? Si è fatto male recentemente, ho letto che ha tanta voglia di tornare, spero che lo faccia bene fisicamente e con la testa”. Su Donnarumma: “Il top al mondo? E’ uno dei più forti sicuramente, gli ho scritto anche un messaggio”.

Su Gattuso in Nazionale come ct: “Perché no? Conosciamo il suo modo di essere e la sua personalità, può dare grinta in un momento particolare per l’Italia, un cambiamento che può essere importante”. Infine una battuta: “L’ottava Champions del Milan? Speriamo presto”.