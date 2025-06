ESCLUSIVA SI Lazio, la mezzala perfetta per Sarri è Loftus-Cheek

La Lazio non è su Samuele Ricci, la mezzala perfetta per Maurizio Sarri è sempre Loftus Cheek. Lo riferisce Alfredo Pedullà, concentrandosi dunque sugli obiettivi dei biancocelesti in vista della prossima stagione.