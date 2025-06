ESCLUSIVA SI Pedullà: “Skriniar torna al Paris Saint-Germain. Proposto al Napoli”

E’ temporaneamente conclusa l’esperienza di Milan Skriniar al Fenerbahce di Mourinho. L’ex centrale dell’Inter infatti, è pronto a rivalutare il proprio futuro e c’è stata anche una suggestione legata ad un clamoroso ritorno in Serie A italiana, dopo questa annata.

Questo quanto riporta Alfredo Pedullà: “Skriniar torna al Paris Saint-Germain, è stato proposto al Napoli che potrebbe prendere due difensori centrali e che valuterà. Il Fenerbahce vorrebbe riprovarci dopo la fine del prestito, c’è anche il Galatasaray”.

Classe ’95, lo slovacco ha militato in nerazzurro dal 2017 al 2023 diventando capitano e simbolo dell’Inter, prima della rottura con tutto l’ambiente per la questione legata al rinnovo del contratto ed il conseguente addio per firmare con il Paris Saint-Germain. In Francia non ha brillato ed è ripartito la scorsa stagione dal prestito in Super Lig.