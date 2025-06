Inter, domani comincia l’era Chivu: conferenza stampa di presentazione

L’Inter è arrivata due giorni fa a Los Angeles dove nella notte tra martedì e mercoledì alle 3 comincerà la sua avventura al Mondiale per Club contro i messicani del Monterrey. La squadra nerazzurra sarà guidata nella FIFA Club World Cup da Cristian Chivu, nuovo allenatore.

L’avventura del tecnico ed ex giocatore romeno è cominciata sul campo già da qualche giorno. Il tecnico sta guidando la squadra nelle sedute di allenamento in preparazione al Mondiale. Ancora, però, non è apparso ufficialmente come allenatore. La prima occasione sarà quindi quella della conferenza stampa di presentazione del tecnico, che si terrà negli States. Un’occasione per capire come Chivu ha reagito ai primi giorni di esperienza alla guida della prima squadra dell’Inter. Ma soprattutto capire qualcosa di quelle che sono le intenzioni del tecnico romeno per la gestione del club.

La conferenza stampa è programma per domani, sabato 14 giugno si terrà a Los Angeles alle 14:15 (ora locale, le 23:15 in Italia).