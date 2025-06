Inter, Juventus, ecco il Mondiale per Club. Tutte le 32 contendenti ed il motivo per cui si sono qualificate

Mondiale per Club, ormai ci siamo. Nella notte fra sabato e domenica, prenderà il via la manifestazione ideata dalla FIFA per la sua prima edizione. Inter e Juventus rappresenteranno l’Italia: entrambe le nostre squadre si sono qualificate all’evento grazie al loro miglior posizionamento, rispetto ai club connazionali, nel ranking Uefa. Ma vediamo di seguito, girone per girone, il motivo per il quale è presente ognuna delle 32 contendenti.

Gruppo A

Palmeiras Campione della Conmebol Libertadores 2020 e 2021.

Porto qualificata mediante il ranking UEFA

Al-Ahly Campione delle ultime due edizioni della Champions d’Africa

Inter Miami Ha vinto la MLS Supporter’s Shield

Gruppo B

Paris Saint-Germain Qualificato tramite il ranking UEFA.

Atletico Madrid qualificata tramite il ranking UEFA

Botafogo Campione della Comnebol Libertadores 2024

Seattle Sounders Campione della Concacaf Champions League 2022

Gruppo C

Bayern Monaco qualificato tramite il ranking UEFA.

Auckland City unica rappresentante dell’Oceania, ha vinto le ultime 3 edizioni della Champions della OFC

Boca Juniors qualificata mediante il ranking della CONMEBOL.

Benfica qualificata tramite il ranking UEFA

Gruppo D

Flamengo Campione della Conmebol Libertadores 2022

Esperance qualificata tramite il ranking CAF

Chelsea campione in Champions League nel 2020/21

Los Angeles FC dopo l’esclusione del León, ha vinto 2-1 contro il Club América nello spareggio con ripescaggio.

Gruppo E

River Plate qualificato tramite il ranking della Conmebol

Urawa Red Diamonds campione della Champions League della AFC nel 2022

Monterrey vincitore della Champions della Concacaf nel 2021

Inter qualificata tramite il ranking UEFA

Gruppo F

Fluminense campione nella Conmebol Libertadores 2023

Borussia Dortmund qualificata tramite il ranking UEFA

Ulsan Hyundai qualificata tramite il ranking della AFC

Mamelodi Sundowns qualificata tramite il ranking CAF

Gruppo G

Manchester City vincitrice della Champions nel 2022/23

Wydad Casablanca vincitore della Champions League della CAF 2021/22

Al-Ain vincitore della Champions dellala AFC 2023/24

Juventus qualificata tramite il ránking UEFA

Gruppo H

Real Madrid vincitore della Champions 2021/22 e 2023/24.

Al-Hilal vincitore della Champions della AFC 2021

Pachuca vincitore della Champions Concacaf 2024

Red Bull Salisburgo qualificato tramite il ranking UEFA