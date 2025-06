Marquez ci ha preso gusto: la foto fa infuriare Dall’Igna

Marc Marquez è il leader indiscusso del mondiale di MotoGP quest’anno, e pare averci presto gusto a fare “infuriare” tutti quanti.

Marc Marquez è uno dei piloti più straordinari mai visti su una motocicletta. Otto volte campione del mondo, in questa stagione sta correndo per agguantare il nono titolo mondiale, il settimo in MotoGP. In questo modo, gli sarà possibile eguagliare l’ex idolo e super rivale in pista Valentino Rossi.

Non è ancora detta l’ultima parola, però, dato che il numero 93 ex Honda non ha per niente la matematica dalla sua ancora, e il campionato è davvero molto lungo.

In ogni caso, ha iniziato a dir poco splendidamente il suo viaggio all’interno della stagione 2025 di MotoGP, per quanto il traguardo sia ancora distante. E sembra averci preso gusto tanto in pista quanto fuori, come dimostra una foto che sicuramente avrà fatto “infuriare” Dall’Igna e colleghi nel retrobox Ducati.

MotoGP, Marquez ci ha preso gusto: la foto non mente

Marc Marquez ci ha preso gusto, in pista e fuori dalla pista. In un momento estremamente positivo per lui e per il team Ducati, considerando la leadership nel mondiale, ha scelto il momento giusto per prendere in giro i suoi stessi compagni di team riguardo alla pesante sconfitta rimediata in finale di Champions League dall’Inter contro il Psg. Durante il meeting post GP d’Aragon, dominato dallo spagnolo, Marquez ha detto questo: “Visto che a Silverstone abbiamo fatto fatica, qui ho fatto una mia analisi del comportamento delle gomme. Ditemi se è venuta bene”.

Marc ha mostrato la stampa della heat map della finale di Champions League persa 5-0 dall’Inter, e subito dopo è arrivata la risposta ironica di Gigi Dall’Igna: “Qui ci penso io, prendo io in mano la situazione”. Il direttore generale della Ducati è un grande tifoso nerazzurro, che ha gioito dell’eliminazione del Barcellona da parte della squadra italiana, club quello Blaugrana sostenuto invece da Marc Marquez.

Sicuramente è stato uno dei momenti più divertenti ed esilaranti della MotoGP di recente, specialmente perché ci dà modo di capire che ottimo feeling ci sia in casa Ducati, al di là delle difficoltà di Bagnaia in questo preciso momento storico. Dopo anni difficili, il numero 93 ex Honda ha ritrovato competitività e un clima sereno e gioviale. Il che non è affatto da ritenere scontato, soprattutto in un circus come quello della MotoGP. Adesso tenterà di diventare ancora una volta campione del mondo, anche se non sarà facile: intanto si prende la sua rivincita, dentro e fuori dalla psita.