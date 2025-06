Sinner-Alcaraz, si rigioca: lo volevano tutti

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz la rigiocano di nuovo: i fan sono in estasi, non aspettavano davvero altro.

Dopo la finale agli Internazionali BNL d’Italia 2025 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in tanti sognavano di rivedere ancora una volta i due campioni contendersi il trofeo all’ultimo atto del Roland Garros. E’ andata proprio così: all’Open di Francia sono arrivati in finale Sinner e Alcaraz, anche se ancora una volta a spuntarla è stato il 22enne di Murcia (nonostante i tre match point avuti dall’italiano nel quarto set).

L’impressione di molti appassionati di tennis è che sia quest’anno che nei prossimi saranno ancora molte le occasioni di vedere il numero 1 e il numero 2 al mondo contendersi i vari tornei nelle finali. Al momento, infatti, non sembrano esserci altri tennisti in grado di inserirsi come possibili outsider: Zverev è troppo discontinuo, Fritz e Draper sono bravi ma non fino a quel punto, Musetti è cresciuto ma non ancora abbastanza, Djokovic sembra ormai troppo in là con gli anni.

Ecco perché anche in vista del prossimo torneo del Grande Slam i favoriti sono ancora una volta Sinner e Alcaraz. Stiamo ovviamente parlando di Wimbledon, che prenderà il via lunedì 30 giugno per concludersi domenica 13 luglio. Lo scorso anno trionfò lo spagnolo, battendo in tre set Novak Djokovic e bissando così il successo dell’anno precedente, quando si impose sempre sul campionissimo serbo ma in cinque set.

Sinner-Alcaraz: si rigiocano, i tifosi non aspettavano altro

Dando uno sguardo alle quote dei bookmakers emerge chiaramente come i favoritissimi per la vittoria a Wimbledon siano i due campioni. Bwin quota Sinner e Alcaraz alla pari, ovvero 2,50: ciò vuol dire che giocando 5 euro si vincono 12,50 euro. Tutti gli altri tennisti sono decisamente staccati: Djokovic è quotato a 7, Draper a 10, Zverev a 17, Musetti a 21, Fritz a 29.

Anche per Eurobet non ci sono dubbi: il torneo di Wimbledon verrà vinto da uno tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. In questo caso, però, lo spagnolo è leggermente favorito sull’italiano: 2,50 contro i 2.60 del rivale. Eurobet dà qualche chance in più a Nole (5,50), ma ne dà di meno a Draper (11): il numero 3 in classifica ATP, Alexander Zverev, è invece quotato a 13.

Veniamo infine a Snai, che quota Jannik Sinner come vincitore di Wimbledon a 2,40: giusto un po’ più dietro Carlos Alcaraz, che viene invece quotato a 2,65. Staccato Djokovic a 5, staccatissimo Draper a 10.