Sinner, fan senza parole: l’ultimo annuncio è un fake

L’ultimo annuncio su Jannik Sinner è una colossale fake news: in tanti ci sono cascati, i tifosi del campione sono senza parole.

Jannik Sinner si è subito rimesso al lavoro per cercare di dimenticare la dolorosa sconfitta di domenica scorsa nella finale del Roland Garros e tornare in campo ancora più grintoso e affamato di prima. Il ko contro Alcaraz fa male, specialmente perché arrivato dopo aver avuto a disposizione tre match point e poi il servizio a favore sul 5-3 nel quarto set.

Ma nel tennis, si sa, non è mai detta l’ultima parola anche quando tutto sembra finito. Lo sa bene anche Sinner, che in passato si è trovato in situazioni simili ma dalla parte opposta, riuscendo a recuperare partite che parevano ormai perdute. Jannik, come sanno bene i suoi tantissimi fan, non è tipo da piangersi addosso: il numero 1 al mondo è già totalmente concentrato sui suoi prossimi impegni. Tuttavia il 23enne di San Candido è stato – suo malgrado – protagonista di una fake news a cui sono cascati in molti.

La pagina Facebook ‘Tennis Warriors’ ha infatti pubblicato un post per annunciare che Sinner aveva appena donato il montepremi da 25 milioni di dollari in beneficenza. Il tutto con tanto di foto di Jannik mentre sorride e firma l’accordo per donare questo denaro a enti di beneficenza e organizzazioni di soccorso per i senzatetto. Peccato che sia tutta una bufala.

Sinner choc: la fake news è clamorosa, fan spiazzati

Il post, ancora presente su Facebook (anche se oscurato con l’alert relativo alle ‘informazioni false’), ha suscitato più di 100.000 reazioni e quasi 14.000 commenti. “Sei un grande campione nello sport e un super campione nella vita“, scrive un fan, mentre in un altro commento si sottolinea come il gesto del numero 1 al mondo farà “vivere meglio molte persone“.

Ci sono però tanti altri che commentano facendo notare che il post riporta informazioni fasulle. Lo si capisce già dalle immagini, dove si può vedere un Sinner che cambia outfit tra una foto e l’altra: nella prima ha una cravatta celeste, mentre nella seconda è blu. Sono con tutta probabilità immagini create con l’intelligenza artificiale. Ma c’è di più.

La cifra che il campione italiano è riuscito a portarsi a casa grazie alla finale al Roland Garros è molto più bassa. Sinner ha guadagnato poco meno di 1,3 milioni, non di certo i 25 milioni riportati nel post di ‘Tennis Warriors’.