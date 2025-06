Terzo Memorial Sandro Criscitiello: acquista qui i biglietti per Avellino-Lazio

Vernissage di lusso per la nuova Lazio di Maurizio Sarri e per l’ambizioso Avellino reduce dalla promozione in serie B. I due club si affronteranno infatti in quello che è diventato un appuntamento fisso nell’estate degli appassionati di calcio: il Memorial Sandro Criscitiello giunto alla sua terza edizione. La partita verrà disputata allo stadio Benito Stirpe di Frosinone sabato 26 luglio alle ore 20.30. Avellino-Lazio sarà la prima grande occasione per vedere all’opera i nuovi acquisti messi a segno dalle due squadre in vista della stagione che sarà ormai alle porta.

Il Terzo Memorial Sandro Criscitiello verrà trasmesso in esclusiva su Sportitalia, ed i biglietti per assistere all’evento sono già acquistabili a questo link:

https://go2.it/evento/avellino-vs-lazio/8727