Ultim’ora Jacobs, annuncio ufficiale: tifosi increduli

L’annuncio ufficiale su Marcell Jacobs ha lasciato senza parole i suoi tantissimi tifosi: ormai non ci sono più dubbi, è fatta.

Marcell Jacobs non ha passato un periodo felicissimo. Il velocista azzurro ha dovuto fare i conti con un caso di spionaggio ai suoi danni, orchestrato da Giacomo Tortu, fratello dell’altro olimpionico Filippo Tortu. Nella giornata di mercoledì 11 giugno Jacobs è stato sentito dagli inquirenti come ‘persona offesa’ proprio nell’ambito dell’inchiesta sul caso delle cyber-spie di Equalize e sul presunto spionaggio che lo riguarda.

Il velocista italiano, vincitore di due ori olimpici a Tokyo 2020, ha spiegato agli inquirenti che era ovviamente all’oscuro dell’attività illecita ai suoi danni. Una vicenda davvero inquietante che il 30enne cercherà di mettersi alle spalle anche grazie al ritorno in pista. Proprio nelle scorse ore è arrivato l’annuncio ufficiale che i tifosi attendevano da tempo: nei prossimi giorni Jacobs farà il proprio esordio stagionale all’aperto.

Martedì 17 giugno l’oro olimpico di Tokyo 2020 sarà di scena a Turku, in Finlandia, dove lo scorso anno raccolse un ottimo risultato (9.92) preparandosi al meglio per le Olimpiadi di Parigi. Il debutto stagionale di Jacobs è una notizia che fa tirare un sospiro di sollievo a tutti i suoi tantissimi fan: un problema fisico lo ha infatti costretto a saltare praticamente tutta la stagione in sala e a rinviare l’esordio in quella all’aperto.

Ultim’ora Jacobs: ora è ufficiale, tifosi in fibrillazione

Ma non è solo questa la buona notizia che riguarda il velocista azzurro. Qualche giorno dopo, ovvero venerdì 20 giugno, Jacobs sarà anche protagonista al Roma Sprint Festival, un evento in programma nel meraviglioso Stadio dei Marmi di Roma. Assieme a Jacobs saranno di scena anche Fausto Desalu e Lorenzo Patta, anche loro campioni olimpionici a Tokyo.

Nel 2024 il Roma Sprint Festival vide come trionfatore proprio Marcell Jacobs con il crono di 10.07: il suo obiettivo è quello di ripetersi anche quest’anno e cominciare a recuperare la forma migliore per arrivare al massimo ai Mondiali di settembre, che si terranno proprio in quella Tokyo che quattro anni fa gli ha regalato delle indimenticabili soddisfazioni.

Jacobs potrà ovviamente contare sul caloroso affetto del pubblico di Roma che accorrerà allo Stadio dei Marmi per sostenere il velocista italiano. Il 30enne non vede l’ora di scendere in pista: ancora qualche giorno e la sua stagione potrà finalmente cominciare.