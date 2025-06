Vlahovic Obiettivo Concreto per il Milan, Pavan: “Juve, attenta alla fregatura!”

Massimo Pavan sul canale Youtube Tastiera Velenosa parla della situazione legata a Dusan Vlahovic.

Vlahovic Obiettivo Concreto per il Milan: Allegri lo Vuole Come Perno dell’Attacco Rossonero

Il calciomercato estivo 2025 è entrato nel vivo, e il Milan è pronto a sfidare le altre big europee con un progetto ambizioso per la stagione 2025/26. Con l’arrivo del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il club rossonero mira a rafforzare la rosa, e uno dei nomi più caldi in orbita Milan è quello di Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Juventus. Il futuro del centravanti ex Fiorentina a Torino appare sempre più incerto, con numerose voci che suggeriscono una sua possibile partenza già in questa finestra di mercato.

Pavan aggiunge: “Devo capire chi sta spingendo per vendere Vlahovic al Milan. Ho quasi l’impressione che qualcuno spinga mediaticamente e ho grande paura che venga fuori un nuovo caso Kean e che venga fuori una fregatura”.

Vlahovic: Possibile Cessione e Interesse del Milan

Dusan Vlahovic sembra essere al centro di numerosi rumors. Nonostante la sua importanza per la Juventus, l’attaccante serbo potrebbe lasciare il club bianconero in estate. Recentemente, Vlahovic ha rifiutato un’offerta del Fenerbahçe di José Mourinho, confermando che non è interessato a trasferirsi in Turchia. Questo rifiuto ha alimentato ulteriormente le speculazioni su un possibile addio alla Juve e ha aperto la strada a diverse opzioni, tra cui quella del Milan.