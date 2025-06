ESCLUSIVA SI – Atalanta-Pasalic, è il momento delle firme

Nonostante diverse manifestazioni d’interesse da parte di altri club, Mario Pasalic e l’Atalanta proseguiranno insieme. Il centrocampista croato ex Milan ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e dal 1° luglio sarebbe stato libero di accasarsi altrove. Ma non lo farà. Il trequartista sarà un punto fermo anche dell’Atalanta di domani. Giocatore e club hanno deciso di proseguire assieme il cammino verso la prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, per l’Atalanta e Pasalic è il momento di mettere nero su bianco l’accordo che sancirà il prosieguo della della carriera del croato in nerazzurro.

Ma le trattative era in atto già da tempo, come riportato da Sportitalia a gennaio. Infatti, già in inverno Pasalic e l’Atalanta avevano portato avanti la trattativa fino al momento dell’accordo tra le parti.