Giallo Hamilton, scoppia il caso in Ferrari

Lewis Hamilton ha avuto un inizio di stagione molto complicato fra prestazioni al ribasso e qualche polemica di troppo.

Lewis Hamilton, probabilmente, non sta vivendo la stagione che esattamente si aspettava di affrontare in Ferrari. Tante difficoltà di adattamento, una vettura che non riesce a guidare come vorrebbe e neanche una comunicazione particolarmente semplice con il suo ingegnere di pista Riccardo Adami.

Insomma, al momento il 2025 del fuoriclasse britannico è iniziato in maniera un po’ rocambolesca, anche se la stagione è lunga e ci sono tutte le possibilità di invertire la rotta e renderlo quantomeno positivo, se non addirittura brillante.

Riguardo al numero 44 della Ferrari, comunque, sembra che le polemiche non vogliano spegnersi mai nelle ultime settimane: stavolta non c’entra né la pista né la comunicazione via radio, ecco cosa è successo effettivamente.

Hamilton, scoppia il caso: cosa è successo

L’avventura di Lewis Hamilton in Ferrari appare al momento a dir poco complicata, e a testimonianza di ciò un post social che sta facendo veramente discutere un sacco nelle ultime ore. Secondo quanto riportato da Formula1.it, il sette volte campione del mondo avrebbe messo un like – poi tolto – a un post abbastanza polemico nei confronti della Ferrari. Un contenuto che di sicuro non c’è andato leggero nei confronti della Ferrari: “Mentre la speranza per il suo ottavo campionato del mondo rimane viva, la realtà è sempre più difficile da ignorare”.

Il post prosegue ricordando che la partnership fra il numero 44 e la rossa è iconica, tuttavia al momento non ha dato i risultati sperati. Questo perché, principalmente, l’attuale pacchetto Ferrari non offre la costanza e il ritmo di cui Hamilton ha bisogno. Inoltre, oltre ai problemi tecnici, sembra esservi una crescente discrepanza fra le scelte strategiche e la comunicazione di squadra. Sembra chiaro, quindi, che “le differenze culturali potrebbero giocare un ruolo”.

I creatori del post si riferiscono al fatto che Hamilton è un pilota inglese che si trova per la prima volta a operare in un ambiente caratterizzato da strutture e stile italiani, quindi l’adattamento non è semplice. Dopo due podi conquistati in gare Sprint, Hamilton non è mai riuscito a fare lo stesso nelle gare domenicali. Il contenuto pubblicato si è concluso così: “Come tifosi, crediamo nella sua capacità di fare la storia, ma questa stagione dimostra che non è l’eredità da sola a fare vincere le gare, bensì prestazioni e sinergia”.