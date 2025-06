Inter, Mehdi Taremi bloccato in Iran: salta il Mondiale per club

Il calcio, spesso visto come un rifugio dalle tensioni del mondo, questa volta si arrende alla realtà drammatica del presente. Mehdi Taremi, attaccante iraniano dell’Inter, non prenderà parte al Mondiale per club. Il giocatore, bloccato in patria dalla guerra, non potrà unirsi alla squadra a causa delle tensioni geopolitiche che stanno colpendo la regione.

Niente Mondiale per club per Mehdi Taremi

L’attaccante non raggiungerà la spedizione nerazzurra, né per la prima partita né per le successive. Le restrizioni sui voli, con lo spazio aereo chiuso, e i rischi legati a spostamenti via terra rendono impossibile ogni tentativo. La guerra tra Iran e Israele, appena iniziata, lascia spazio a poche certezze e impone prudenza. In queste ore difficili, l’Inter ha mantenuto stretti contatti con le autorità iraniane in Italia per valutare soluzioni alternative, senza successo. Taremi resta a Teheran, in un’area sicura, al riparo dai bombardamenti.