Mondiale per Club, l’attesa è finita: stanotte cominciano i gironi

La prima storica edizione del Mondiale per Club 2025 è ormai alle porte. Questa notte a partire dalle 2, la manifestazione iridata prenderà il via negli Stati Uniti. Un mese di match, campioni, giocate ed emozioni completamente inedite per il calcio, al termine del quale verrà proclamata la prima squadra Campione del Mondo di questa nuova versione del torneo, completamente diversa da quella che abbiamo conosciuto finora. A dare il via alla manifestazione e fare gli onori di casa negli States sarà l’Inter Miami di Lionel Messi questa notte all’Hard Rock Stadium.

Il calendario della 1^ giornata dei gironi

GRUPPO A

Al Ahly-Inter Miami, 15/06, ore 2:00

Palmeiras-Porto, 16/06, ore 00:00

GRUPPO B

Paris Saint Germain-Atletico Madrid, 15/06, ore 21:00

Botafogo-Seattle Sounders, 16/06, ore 4:00

GRUPPO C

Bayern Monaco-Auckland City, 15/06, ore 18:00

Boca Juniors-Benfica, 17/06, ore 00:00

GRUPPO D

Chelsea-Los Angeles FC, 16/06, ore 21:00

Flamengo-Esperance Tunis, 17/06, ore 03:00

GRUPPO E

River Plate-Urawa, 17/06, ore 21:00

Monterrey-Inter, 18/06, ore 03:00

GRUPPO F

Fluminense-Borussia Dortmund, 17/06, ore 18:00

Ulsan HD-Mamelodi, 18/06, ore 00:00

GRUPPO G

Manchester City-Wydad, 18/06, ore 18:00

Al-Ain-Juventus, 19:06, ore 03:00

GRUPPO H

Real Madrid-Al-Hilal, 18/06, ore 21:00

Pachuca-Salisburgo, 19/06, ore 00:00