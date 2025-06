Nadal, annuncio pazzesco: nel tennis non si era mai visto

Nel vasto pantheon del tennis mondiale, pochi nomi brillano quanto quello di Rafael Nadal. Il campione maiorchino ha ridefinito i confini dell’agonismo, della dedizione e dell’amore per questo sport.

Con 92 titoli ATP all’attivo, di cui 22 tornei del Grande Slam, 36 Masters 1000, 23 ATP 500, 10 ATP 250 e 1 medaglia d’oro olimpica, Nadal ha scolpito il proprio nome nella storia con la stessa forza con cui martellava i suoi colpi da fondocampo. Ma a stupire ancora di più è la distribuzione di queste vittorie. Se 25 sono arrivate sul cemento e 4 sull’erba, la cifra che impressiona davvero è quella delle 63 affermazioni sulla terra rossa, superficie di cui è diventato indiscusso sovrano. A confermare questa egemonia ci sono i 14 Roland Garros vinti, un record che probabilmente resterà ineguagliato per generazioni.

Incredibilmente, però, Nadal non ha mai conquistato le ATP Finals, unico grande trofeo mancante nella sua bacheca. Ma non è certo questo a scalfire la sua aura leggendaria. Ogni match di Nadal è stato una battaglia, ogni torneo un capitolo di un’epopea sportiva irripetibile. La sua parabola, cominciata da ragazzino con il pantaloncino sotto al ginocchio, continua a far sognare milioni di appassionati. E ora, uno degli oggetti che ha segnato un momento epocale della sua carriera è diventato ufficialmente il più prezioso del mondo del tennis.

Nadal, la racchetta e una pioggia di dollari

È stata battuta all’asta per 157.333 dollari la racchetta con cui Rafael Nadal ha trionfato al Roland Garros 2017, demolendo in finale lo svizzero Stan Wawrinka. Un prezzo che ha infranto ogni record, rendendola la racchetta più cara mai venduta nella storia del tennis. A gestire la vendita è stata la piattaforma online Prestige Memorabilia, specializzata in oggetti iconici dello sport. Quella vittoria a Parigi fu tutt’altro che banale: segnò il ritorno trionfale di Nadal sulla scena mondiale dopo un periodo segnato dagli infortuni.

Il 2017 fu l’anno della sua rinascita, l’annata che riaffermò il suo dominio sulla terra battuta e rilanciò la sua corsa nella classifica ATP. Trovare una racchetta usata da Rafa Nadal in una finale Slam è una rarità. E il 2017 fu la stagione in cui Nadal tornò a consacrarsi re della terra battuta – hanno dichiarato gli organizzatori dell’asta. Il precedente record era detenuto da un altro cimelio: la racchetta usata nella finale degli Australian Open 2022, venduta per 139.700 dollari. Ma ora Nadal ha battuto anche questo primato, senza nemmeno dover scendere in campo. Un’ulteriore conferma, se mai ce ne fosse bisogno, di quanto Nadal sia entrato nella storia del tennis mondiale.