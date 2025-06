Schumacher, ammissione choc: coinvolto anche Sinner

L’ultima ammissione su Michael Schumacher ha lasciato senza parole tutti i tifosi: c’entra anche Jannik Sinner, ecco perché.

Gli appassionati di Formula 1 sperano sempre di poter ricevere qualche notizia confortante sullo stato di salute di Michael Schumacher. Di recente le iniziali poste dal campione tedesco sul casco di Jackie Stewart a scopo benefico avevano suscitato grande emozione tra i tantissimi fan del Kaiser: erano infatti bastate quelle due lettere, MS, a far immaginare un miglioramento da parte di Schumi.

Al momento, però, non sono arrivati aggiornamenti significativi sulle sue condizioni. Il 7 volte campione del mondo di Formula 1 vive sempre nella sua villa di Maiorca, monitorato dai medici che lo hanno in cura e assistito da sua moglie Corinna, oltre ai figli Mick e Gina-Maria.

Schumacher è nel cuore anche di tantissimi tifosi italiani per le fantastiche imprese realizzate alla guida della Ferrari, con cui è riuscito a vincere 5 Mondiali di fila dal 2000 al 2004 (record ancora ineguagliato). Negli ultimi anni l’esplosione di Jannik Sinner nel tennis ha portato spesso ad accostare il fenomeno altoatesino a Michael Schumacher, specialmente dal punto di vista della concentrazione durante le gare.

Schumacher choc: l’ammissione ha spiazzato tutti, c’entra Sinner

Proprio nelle scorse ore è arrivata un’ammissione che ha lasciato senza parole i fan dei due grandi campioni. Di recente si è parlato molto della presunta nuova relazione di Jannik Sinner con Laila Hasanovic, 24 anni, modella danese di origini bosniache seguitissima su Instagram (circa 347.000 fan). I due erano stati beccati insieme a Copenaghen, città natale di Laila Hasanovic: gli scatti avevano già fatto partire una serie di indiscrezioni.

Rumors che sono aumentati dopo aver visto la modella sulle tribune del Court Philippe Chatrier per assistere alla finale del Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, persa dal campione italiano dopo aver avuto tre match point per chiudere il discorso. Ma cosa c’entra Michael Schumacher? E’ presto detto.

In passato la modella ha avuto una relazione con Mick Schumacher, figlio di Michael Schumacher, oggi impegnato nel campionato del mondo Endurance con la Alpine dopo un’esperienza in Formula 1 con la Haas. Un legame che era diventato piuttosto serio, tanto da consentire a Laila Hasanovic di incontrare il papà di Mick: un privilegio che è stato concesso a pochissimi. La loro storia d’amore è poi terminata all’inizio di quest’anno: i motivi non sono mai stati resi noti.