Sinner-Alcaraz, c’è già il vincitore di Wimbledon: è una certezza

Quando manca ormai davvero poco all’inizio del torneo di Wimbledon trapela già il vincitore: ecco chi la spunterà tra Sinner e Alcaraz.

Mancano solo due settimane all’inizio del torneo di Wimbledon e l’attenzione è ancora una volta rivolta alla grande rivalità sportiva tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Sia a Roma che a Parigi, sulla terra rossa, ha avuto la meglio lo spagnolo, anche se all’Open di Francia l’italiano ha sprecato tre match point e nel game successivo sul 5-3 non ha sfruttato il servizio a favore per chiudere i conti.

Anche per i bookmakers i favoritissimi di Wimbledon 2025 sono sempre loro, con tutti gli altri – Djokovic, Zverev, Fritz, Draper, Musetti – molto staccati. I due successi di Alcaraz agli Internazionali BNL d’Italia e al Roland Garros suggeriscono che sia proprio il 22enne di Murcia il favorito ai Championships: d’altronde parliamo del detentore del titolo e del vincitore delle ultime due edizioni.

Eppure la capacità di Sinner di essere già tornato a livelli altissimi dopo i tre mesi di stop forzato a causa della squalifica per la vicenda Clostebol fanno pensare che anche a Wimbledon, in caso di incrocio con Alcaraz, l’esito non sarà affatto scontato. La pensa così anche Vincenzo Santopadre, ex tennista oggi allenatore, che in un’intervista alla Gazzetta dello Sport si è soffermato proprio sul dualismo tra Jannik e Carlos e sulle chances che hanno entrambi di alzare il trofeo sul Centrale di Wimbledon.

Sinner-Alcaraz: bomba su Wimbledon, tutto deciso

Santopadre, attuale coach del francese Luca Van Assche dopo essere stato per 12 anni allenatore di Matteo Berrettini, ha detto chiaramente che quando ci sono in campo due fenomeni come Sinner e Alcaraz può accadere davvero di tutto. Tuttavia l’ex tennista è convinto che a Wimbledon uno abbia qualche possibilità in più dell’altro.

Se sulla terra rossa anche Santopadre crede che il campione spagnolo abbia qualcosa in più, su tutte le altre superfici – erba compresa – è il 23enne di San Candido a partire leggermente favorito. Lo scorso anno, però, Sinner venne eliminato ai quarti di finale da Daniil Medvedev, che si prese così la rivincita del ko inflitto dal numero 1 al mondo qualche mese prima agli Australian Open.

Il russo venne poi sconfitto proprio da Alcaraz in semifinale: lo spagnolo andò poi a vincere il suo secondo Wimbledon battendo nettamente in finale Novak Djokovic. I ‘Carota Boys’ sperano che quest’anno le cose possano andare diversamente.