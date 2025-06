Sinner, doccia gelata: non sarà mai più come prima

La finale del Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz segna un solco nella storia del tennis: nulla sarà più come prima

Il tennis non sarà mai più come prima e forse anche Jannik Sinner e Carlos Alcaraz non saranno mai più guardati come prima.

La finale del Roland Garros ha riscritto la storia di questo sport, nelle 5 ore e 29 minuti in cui i due nuovi fenomeni si sono dati battaglia il mondo della racchetta ha scoperto i suoi due supereroi dell’era moderna. Alla fine l’ha spuntata Carlos Alcaraz, capace di aggredire l’avversario proprio quando sembrava ad un passo dalla sconfitta: quei tre match point falliti da Sinner potrebbero rappresentare una sliding door non soltanto della partita, ma anche della carriera di entrambi.

Diversi esperti hanno convenuto su questo e sul fatto che la sconfitta del numero 1 al mondo potrebbe diventare uno spartiacque nella rivalità tra i due, ma anche segnare in maniera profonda il futuro di Sinner. L’altoatesino è apparso provato nel post gara, ma anche lucido: ha spiegato con grande chiarezza che deve mettere da parte la sconfitta e continuare a giocare come ha dimostrato di saper fare.

Una considerazione che fa ben sperare, anche se toccherà al campo spazzare via i dubbi su quel che potrà essere l’effetto su Sinner della delusione parigina. Una partita che ha fatto scalpore in tutto il mondo ed ha occupato anche una pagina del New York Times con un lungo articolo che si concentra proprio su quanto Sinner vs Alcaraz potrà cambiare il tennis attuale.

Sinner-Alcaraz, il NYT: “Nulla sarà più come prima”

Secondo il noto quotidiano americano, infatti, la finale del Roland Garros ha introdotto definitivamente “una nuova rivalità” al pubblico, una rivalità che “questo sport spera possa raccogliere il testimone lasciato dai Big Three: Roger Federer, Rafa Nadal e Novak Djokovic“.

Riecco il paragone tra Sinner-Alcaraz e i tre fuoriclasse che hanno segnato un’epoca. Un paragone che arriva però al termine di “una delle partite più belle e drammatiche della storia del tennis, il momento in cui Sinner e Alcaraz si sono presentati al mondo intero“, come si legge ancora sul New York Times.

Una partita che, come detto, rappresenta uno spartiacque per il tennis e per i due tennisti: “Il modo in cui quei giocatori vengono visti non sarà mai più lo stesso – sentenzia il quotidiano-. È stata una finale che ha messo in mostra le loro personalità e la dinamica della rivalità”. Se ne sentirà parlare a lungo.