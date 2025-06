Terrore Musetti, è tutto finito: crolla in classifica

La notizia appena arrivata è una vera e propria mazzata per Lorenzo Musetti: il forfait lo fa precipitare in classifica.

Poco più di una settimana fa Lorenzo Musetti usciva in lacrime dal Court Philippe Chatrier. Il tennista di Carrara stava disputando una splendida semifinale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz: sul punteggio di un set pari è però subentrato un problema fisico che ha dato campo libero ad Alcaraz. Lo spagnolo ha vinto agevolmente il terzo set: nella quarta frazione, dove Alcaraz era già avanti 2-0, ‘Muso’ è stato costretto ad abbandonare la contesa.

Nella giornata di lunedì Lorenzo Musetti aveva pubblicato una foto su Instagram dove si mostrava sdraiato sul lettino e sorridente. “Loading“, aveva scritto il tennista italiano come didascalia in aggiunta all’immagine. Purtroppo, però, nelle scorse ore è arrivata una notizia che getta nello sconforto Musetti e tutti i suoi tifosi.

L’ulteriore risonanza magnetica a cui si è sottoposto l’atleta azzurro ha infatti confermato la lesione di primo grado all’adduttore sinistro, procurata proprio nel corso della semifinale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz. Musetti salterà quindi il Queen’s, dove lo scorso anno riuscì ad arrivare in finale perdendo poi contro Tommy Paul.

Terrore Musetti: non ci sono più dubbi, crollo nel ranking

Un bel guaio per il numero 7 del ranking ATP, che vedrà quindi perdere i 330 punti guadagnati lo scorso anno. Ma non è solo questo il problema. Con un infortunio di questo tipo, infatti, anche la partecipazione al torneo di Wimbledon appare seriamente a rischio.

“Ciao a tutti – ha scritto Musetti sui social – Purtroppo, come avrete visto, mi sono dovuto ritirare dal Queen’s. Ho ancora bisogno di un po’ di tempo per guarire dall’infortunio che ho subito a Parigi. Io e il mio team stiamo facendo tutto il possibile per essere pronti per Wimbledon. Non vedo l’ora di tornare e vedervi tutti!“.

Wimbledon prenderà il via il prossimo 30 giugno, ovvero tra poco più di due settimane: per fare in modo che Musetti sia in tabellone servirà davvero un recupero lampo. Se il tennista toscano non dovesse farcela andrebbe a perdere molti punti nel ranking, scivolando fuori dalla top ten: lo scorso anno giocò infatti la semifinale ai Championships, poi persa contro Novak Djokovic. I tifosi di ‘Muso’ non possono fare altro che incrociare le dita e sperare che il tennista azzurro faccia un vero e proprio miracolo.