Federica Pellegrini dice basta: il messaggio è chiaro

Federica Pellegrini non ne può più: il messaggio della Divina è fin troppo chiaro, non è più disposta a passarci sopra.

Federica Pellegrini ha attraversato un periodo sicuramente non facile a causa delle posizioni espresse sul caso Sinner. La Divina sostiene infatti che il numero 1 del ranking ATP abbia ricevuto un trattamento diverso rispetto al 99% dei casi: una convinzione che le ha scatenato contro molte critiche da parte dei fan di Jannik e anche da esponenti del tennis italiano.

Di recente la campionessa di nuovo aveva deciso di rispondere a questi attacchi, evidentemente stufa dei continui messaggi che le continuavano ad arrivare su questo argomento. Proprio in queste ore Federica Pellegrini ha scelto di dire ancora una volta basta, anche se stavolta l’argomento è completamente diverso.

La Divina, assieme a suo marito Matteo Giunta, ha voluto prendere posizione in maniera molto netta sul massacro di civili in corso a Gaza. La coppia si è infatti unita a ‘Una staffetta per Gaza’, un’iniziativa social collettiva dove sia volti noti del mondo dello sport e dello spettacolo che gente comune hanno scelto di far sentire la propria voce per chiedere ai governi e alle istituzioni di “fermare la strage“.

Federica Pellegrini sbotta: “La situazione è intollerabile”

Nei post pubblicati sui loro profili social c’è anche un breve video dove Federica Pellegrini e Matteo Giunta intervengono direttamente per esprimere il loro pensiero su quanto sta accadendo, in particolare sulla strage di bambini. “Dobbiamo ricordarci che i bambini sono il nostro futuro – afferma la coppia – ed è nostro compito preservare la loro innocenza, il loro sorriso e soprattutto i loro diritti“.

Federica Pellegrini fa poi presente che i diritti dei bambini “non devono mai né essere scalfiti né essere negati“, aggiungendo che le immagini che si rincorrono su internet “sono la minima parte di quello che vogliono farci vedere e crediamo veramente che la situazione sia diventata intollerabile“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Una staffetta per Gaza (@unastaffettapergaza)

La campionessa di nuoto, vincitrice della medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Tokyo 2008, si rivolge poi direttamente alla politica chiedendo di intervenire per mettere fine al massacro. “Anche se sicuramente quello che stiamo dicendo è una goccia in un oceano – afferma il marito della Divina, Matteo Giunta – siamo convinti che comunque dobbiamo provare a fare qualcosa, dobbiamo far sentire la nostra voce, dobbiamo cercare di sensibilizzare chi ha il potere di fermare questo massacro“.