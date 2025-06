Jasmine Paolini, annuncio bomba su Wimbledon

Nel panorama sempre più luminoso del tennis azzurro, c’è un nome che sta scrivendo pagine importanti anche nel circuito femminile: Jasmine Paolini.

Se nel tabellone maschile il riferimento è indiscusso con Jannik Sinner, leader del ranking ATP e icona mondiale dello sport italiano, nel femminile è proprio Jasmine Paolini a rappresentare con orgoglio e continuità i colori italiani nel mondo. Numero 5 al mondo nel ranking WTA, la tennista toscana ha vissuto un’annata straordinaria, arricchita dalla prestigiosa vittoria agli Internazionali d’Italia. Un successo che non ha fatto altro che confermare il percorso di crescita esponenziale di una giocatrice che ha saputo coniugare talento, intelligenza tattica e una determinazione fuori dal comune. Nonostante l’uscita al quarto turno del Roland Garros, sconfitta da una ritrovata Elina Svitolina, Jasmine Paolini ha confermato di essere ormai stabilmente tra le protagoniste del circuito.

Il suo focus, adesso, è tutto puntato su Wimbledon, il terzo Slam stagionale, dove lo scorso anno fu protagonista di un’ottima corsa culminata in una finale poi persa. Un traguardo che oggi, con un bagaglio tecnico e mentale ancora più completo, può diventare addirittura il punto di partenza per una nuova impresa. A sostenerlo è anche chi la conosce molto bene, come Renzo Furlan, suo ex allenatore, che ha tracciato un’analisi chiara della trasformazione tecnica e caratteriale della tennista azzurra.

Furlan premia Jasmine Paolini: “Può vincere, è entrata nel gruppo delle grandi”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Renzo Furlan ha speso parole importanti sul percorso di Jasmine Paolini, esaltandone la crescita e le prospettive future, specialmente sull’erba. Lo scorso anno Jasmine era ancora alla scoperta di sé stessa – ha spiegato – poi è riuscita a raggiungere risultati e un livello eccezionali, e quest’anno sta consolidando tutto questo. Ora ha davvero preso consapevolezza del suo valore, e questo la rende molto pericolosa. Parole che trovano riscontro nella maturità tecnica che Jasmine Paolini ha dimostrato anche su una superficie tradizionalmente ostica per le italiane, l’erba: “Ha imparato a giocarci bene, si muove in modo eccellente sia in orizzontale che in verticale. È molto veloce e ha migliorato il modo in cui impatta la palla”.

Ma Renzo Furlan ha sottolineato anche aspetti meno visibili eppure determinanti: “Anche contro avversarie che servono forte o spingono molto, Jasmine ora riesce a incontrare meglio la palla, resta più vicina alla riga, perde meno campo. Inoltre, è bravissima a velocizzare e a muovere la palla: qualità importantissime sull’erba”. E infine, una previsione tanto netta quanto carica di speranza per tutti gli italiani: “A Wimbledon, nel femminile, ci sono tante giocatrici che possono vincere, non è come nel maschile. Jasmine è ormai parte di quel gruppo: può dire la sua”. Le aspettative sono alte e la fiducia cresce, se poi a parlare è il suo ex allenatore, non possiamo che confidare in queste previsioni.