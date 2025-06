Leclerc costretto a smentire: frase mai pronunciata

Di Charles Leclerc e del suo futuro si sta parlando tantissimo nelle ultime ore: scopriamo di cosa si tratta nello specifico.

La Formula Uno è sbarcata a Montreal, in Canada, dove cercherà di agguantare un risultato di altissimo livello dopo il podio conquistato a Barcellona e il raggiungimento del secondo posto nel mondiale costruttori.

Possiamo dire, quindi, che il cavallino rampante cerca conferme in pista, anche se i rumors che hanno riguardato il team di Maranello hanno fatto discutere moltissimo nelle ultime ore.

Ed è stato coinvolto anche Leclerc, che stando all’articolo pubblicato sul Corriere della Sera potrebbe lasciare la Ferrari per via della mancata fiducia nella scuderia italiana. In particolar modo, potrebbe accasarsi in Mercedes, essendo molto apprezzato dal team principal Toto Wolff: Leclerc, a riguardo, ha voluto smentire quelle che sono frasi mai pronunciate da lui stesso.

Ferrari, Charles Leclerc smentisce: tutti i dettagli

Direttamente dal Canada, come riportato da FormulaPassion, Charles Leclerc ha voluto smentire le voci di mercato che lo hanno riguardato nelle ultime ore: “Sono molto sorpreso. Voglio dire, non ho idea da dove provenga. Preferirei semplicemente ignorare. Non ho mai detto niente di simile nelle ultime gare e anzi, continuo a ripetere quanto amo la squadra e quanto voglio riportare la Ferrari al vertice. E dunque sono sorpreso. Abbiamo una visione che condividiamo io, Lewis e Vasseur per cercare di tornare a vincere. Questo è il nostro piano e penso che dovremmo attenerci ad esso. Poi ovviamente ci sono queste voci, che sono un qualcosa che non vorresti sentire. Ma è normale avere pressione quando lavori per la Ferrari, il secondo posto non è mai abbastanza e ne siamo tutti consapevoli”.

Leclerc ha anche precisato che la pressione esterna non sta influenzando l’ambiente, e la Ferrari vuole vincere oltre che dimenticare tutto quello che viene detto attorno alla squadra. Poi ha concluso: “Negli anni mi sono abituato. Alla fine è così che funziona in Ferrari, ed è sempre stato così.

Quindi devi farci i conti, ma non credo che queste voci possano influenzarci”. Il pilota monegasco della Ferrari è dunque abbastanza sicuro e certo del fatto che tutte queste parole non possano avere un effetto davvero compomettente per il team in cui corre dal 2019. Quel che conta è che il cavallino rampante esca da questo momento difficile, e lo faccia nel modo migliore e più rapido ed efficace possibile.