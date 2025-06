Marquez, paura in MotoGP: grande sofferenza

La sofferenza provata è stata davvero tanta: le ultime dichiarazioni hanno completamente spiazzato i tifosi di Marc Marquez.

La MotoGP tornerà in scena il prossimo weekend con il Gran Premio d’Italia in programma sul circuito del Mugello. Potrebbe essere l’ultima chance per Pecco Bagnaia, che ha assolutamente bisogno di tornare alla vittoria per non far scappare ulteriormente Marc Marquez.

Il campionissimo spagnolo ha portato a 32 punti il vantaggio su suo fratello Alex e addirittura a 93 quello sul compagno di squadra: in tanti pensano che ormai Marquez sia lanciato verso la conquista del suo nono titolo iridato ma Bagnaia non vuole ancora darsi per vinto. Di sicuro, però, il campione del mondo 2022 e 2023 ha bisogno di dare una vera svolta alla sua stagione: finora un solo successo nel Gran Premio delle Americhe, oltretutto in una gara che Marquez stava dominando prima del ritiro.

Davvero troppo poco per Pecco, che sembra stia subendo la presenza di Marquez nel team ufficiale Ducati: non a caso le ultime voci parlano di un possibile divorzio a fine stagione tra il pilota torinese e la Casa di Borgo Panigale. Nel frattempo, però, i fan di Marquez devono fare i conti con una dichiarazione che li ha lasciati di sasso.

Paura Marquez, fan gelati: “Ho sofferto molto”

Roser Alentà, madre di Marc e Alex Marquez, ha parlato alla testata spagnola ‘As’ del momento fantastico che stanno vivendo entrambi i suoi figli. La mamma dei due piloti si è fatta vedere nel paddock ad Aragon, dove ha ovviamente tifato per entrambi: una gara che si è conclusa nel migliore dei modi, con l’undicesimo trionfo stagionale di Marc (4 GP e 7 Sprint Race) e il secondo posto di Alex.

La signora Alentà ha detto ad ‘As’ che Marc merita di essere tornato a livelli così alti dopo le ultime stagioni molto difficili e che presto verrà anche il momento di Alex. “Entrambi hanno grande stima della madre e si prendono cura di me – ha aggiunto la mamma dei due piloti spagnoli – Ho sofferto molto, ma ora è il momento di godermela“.

Quando le si chiede per chi avrebbe fatto il tifo la sua risposta è fin troppo chiara: “Li amo entrambi allo stesso modo – le parole di mamma Marquez – Ognuno di loro ha un cuore diverso, ma entrambi hanno un cuore buono”.