Una nuova era per lo sviluppo giovanile dell’Inter si profila all’orizzonte. Il club nerazzurro ha confermato la sua iscrizione al campionato di Serie C con una formazione Under 23, una decisione che segna un’innovazione significativa nella strategia della società. L’ufficializzazione è giunta direttamente dalle parole del presidente Giuseppe Marotta durante la conferenza stampa tenutasi nella tarda serata (per l’Italia, visto che si è tenuta negli Stati Uniti) di ieri, focalizzata sulla presentazione del nuovo tecnico, Cristian Chivu.

Marotta ha sottolineato come questa iniziativa rappresenti un “modello nuovo” che rispecchia pienamente la visione del club e della proprietà. “È anche l’occasione per dare l’ufficialità: l’anno prossimo parteciperemo al campionato di Serie C con l’Under 23,” ha dichiarato il presidente. “Una innovazione da parte della società di predisporre una squadra giovane, che sposa in pieno un modello nuovo che è ciò che vogliamo come club e come proprietà, di presentare i nostri giovani nello scenario italiano.”

Nasce ufficialmente l’Inter Under 23: dalle parole di Marotta alla scelta dell’allenatore

Il numero uno nerazzurro ha inoltre evidenziato l’impegno del club nel valorizzare i propri talenti. “Due li abbiamo comprati, altri sono rientrati alla casa madre e li potrete vedere al Mondiale. Ne siamo orgogliosi,” ha aggiunto Marotta, palesando l’intenzione di dare visibilità e opportunità di crescita ai giovani calciatori interisti.

La conferenza stampa ha visto anche la presentazione ufficiale di Cristian Chivu, al quale l’Inter ha affidato un ruolo di responsabilità nel progetto. Marotta ha espresso piena fiducia nelle capacità dell’ex difensore: “Sappiamo che ci affidiamo a Chivu dandogli responsabilità. Siamo certi che potrà portare avanti il nostro progetto con senso di appartenenza e cultura del lavoro.”

Nel corso del suo intervento, Marotta ha sottolineato come il lavoro con i giovani che il rumeno ha dimostrato di saper fare, sia in linea con il progetto di Oaktree, che parte proprio dall’Under 23 ed investe la prima squadra.

Per quanto riguarda la guida tecnica della nuova formazione Under 23, le indiscrezioni suggeriscono che la panchina dovrebbe essere affidata a Stefano Vecchi, reduce da una stagione in cui ha sfiorato la promozione in Serie B con il Vicenza.