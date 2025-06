Sinner e Alcaraz ko, terremoto prima di Wimbledon

Il mondo del tennis si interroga sul dualismo tra Sinner e Alcaraz e su chi potrà fermarli: allarme in vista di Wimbledon

L’era dei big two: Sinner e Alcaraz sono pronti a riscrivere la storia del tennis e sono in molti ormai a ritenerli gli eredi di Federer, Nadal e Djokovic. Come i big three hanno segnato un’epoca del mondo della racchetta, occupando la scena per oltre un decennio, così sembrano destinati a fare l’italiano e lo spagnolo.

Ad oggi, guardando il panorama tennistico internazionale, si fa fatica ad intravedere qualche tennista in grado di tenere testa ai due fuoriclasse che da gennaio 2024 ad oggi hanno vinto tutti gli Slam disputati. Quella che abbiamo davanti, dunque, è una rivalità destinata a segnare l’era moderna del tennis ed è normale interrogarsi su chi potrà mai rappresentare un ostacolo per Sinner e Alcaraz.

Ne parla anche Adriano Panatta che – in alcune dichiarazioni riportate dal Corriere dello Sport – taglia fuori dai giochi Djokovic, Zverev e Draper per motivi diversi. La leggenda del tennis italiano individua un solo tennista che potrebbe interrompere il binomio formato dall’italiano e dallo spagnolo.

Sinner e Alcaraz, Panatta individua il vero rivale: “Può batterli”

Wimbledon si avvicina ed allora è normale provare ad individuare qualcuno che possa inserirsi tra Sinner ed Alcaraz ed evitare il replay del Roland Garros. Ma chi può essere?

Panatta da questo punto di vista ha le idee chiare: “Jannik e Carlos sono una o due spanne sopra tutti gli altri – le sue dichiarazioni riportate dal quotidiano sportivo – quindi dobbiamo abituarci a vederli quasi sempre in finale perché non vedo chi possa batterli“. Forse qualcuno però ha il talento per inserirsi tra i due: “L’unico forse è Musetti perché è quello che ha più talento rispetto agli altri e, in futuro, può essere quello in grado di metterli in difficoltà“.

Una possibilità che dipende però dall’ulteriore step che deve fare il toscano: “Deve migliorare ancora qualche cosa del suo gioco e del suo rendimento” afferma Panatta. Proprio Musetti è indicato come “l’unico in grado di fermarli“, anche se la sua presenza a Londra non è ancora garantita. In Francia ha accusato un infortunio che gli ha già impedito di partecipare al Queen’s: servirà smaltire il problema fisico per presentarsi sull’erba londinese nelle condizioni ideali per provare a fare da terzo incomodo.

È lui l’unico, secondo Panatta, che può evitare che il tennis si trasformi in una continua sfida tra Alcaraz e Sinner.