Sinner, problema gravissimo: l’annuncio scuote il tennis

Mentre sull’erba di Stoccarda si avvia alla chiusura la prima vera settimana della stagione tennistica estiva, Jannik Sinner è pronto a tornare in campo per gli ATP 500 di Halle.

Il torneo, in programma nei giorni che precedono Wimbledon, rappresenta per l’altoatesino il primo passo verso una nuova sfida: archiviare il Roland Garros e concentrarsi sul prossimo Slam. L’impresa parigina è stata intensa, totalizzante. Dalle battaglie con Djokovic e Rublev fino a quella finale incredibile che ha mostrato il miglior Sinner, ma anche il più vulnerabile. Tre match point sfumati, un quinto set durissimo, e poi la delusione. È stato un Roland Garros che ha consacrato il talento del numero uno del mondo, ma che ha anche prosciugato molte delle sue energie, fisiche e mentali.

Ora serve ripartire. Sul prato del Queen’s, dove i colpi si accorciano e i margini d’errore si riducono, Jannik avrà un banco di prova fondamentale per testare la tenuta del suo tennis su una superficie che, negli anni, ha dimostrato di poter gradire. Con lui ci sarà l’intero staff guidato da Simone Vagnozzi, attento a preservare la condizione fisica ma anche a monitorare ogni dettaglio psicologico. La posta in palio è alta: Wimbledon è dietro l’angolo, e Sinner vuole arrivarci pronto. Ma c’è un problema molto grave da superare…

Becker, annuncio choc su Sinner: “Ci vorrà un anno per superare questo trauma”

Proprio sul Roland Garros e sulle sue possibili conseguenze è intervenuto Boris Becker, ex numero uno del mondo e voce mai banale nel panorama tennistico internazionale. Intervistato nel suo podcast con Andrea Petkovic, il tedesco ha offerto un’analisi cruda ma realistica del ko subito da Sinner in finale: “Jannik ha bisogno di un anno per riprendersi da quello che è successo. Finché non sarà tornato su questo campo e in questo torneo. Anche se giocherà bene fino ad allora, questa sconfitta se la porterà dietro per un altro anno.”

Secondo Becker, la sconfitta è da considerarsi un vero e proprio trauma sportivo, non solo per l’aver perso dopo essere stato così vicino alla vittoria, ma soprattutto per le implicazioni emotive che un simile ko può generare. A me è successo a Wimbledon due volte, prima contro Edberg e poi contro Stich – ha confessato, raccontando di come il peso delle grandi occasioni mancate possa sedimentarsi nel subconscio di un atleta. Le parole dell’ex campione tedesco suonano come un monito, ma anche come un invito alla prudenza: la crescita di Sinner è costante, ma ora si trova a dover gestire il passaggio forse più delicato della sua carriera.