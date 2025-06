Tragedia improvvisa, addio all’ex nazionale: tifosi distrutti dal dolore

L’ex Nazionale è venuta improvvisamente a mancare nelle scorse ore: il dolore dei tifosi è enorme, nessuno può crederci.

La notizia del terribile lutto si è diffusa nelle scorse ore gettando nello sconforto tutti i tifosi. La perdita è gigantesca: l’ex colonna della Nazionale italiana si è spenta all’improvviso, lasciando un vuoto enorme in tutti coloro che ne avevano apprezzato non solo le straordinarie doti sportive ma anche quelle umane. E’ soprattutto il mondo della pallavolo italiana a piangere questa scomparsa.

Barbara Siciliano, 52 anni, è venuta a mancare a Lavagna, in Liguria, dove si trovava in vacanza. Come riportato anche dalla Gazzetta dello Sport l’ex pallavolista ha avuto una crisi cardiaca che non le ha lasciato scampo. La notizia si è sparsa velocemente soprattutto a Sanremo, la sua città natia, e a Milano, dove viveva da tempo dopo essersi sposata con un avvocato del posto.

Per molti anni Barbara Siciliano è stata una delle principali pallavoliste di Modena, con cui ha giocato campionati importanti in A-1. L’atleta scomparsa ha poi indossato le maglie di altri club: Altamura, Bergamo, Spezzano, Reggio Emilia e Chieri. Siciliano è poi scesa in B-1 sul finire della carriera, indossando la casacca di diverse squadre.

Tragedia improvvisa per l’ex Nazionale: il lutto è devastante

Il suo ottimo livello l’ha portata a vestire per ben 39 volte la maglia azzurra. Barbara Siciliano ha fatto parte della Nazionale italiana ai Mondiali del 1994, dove le azzurre sono state eliminate nel girone con Cina, Russia e Ucraina. Come accennato la 52enne risiedeva già da tempo a Milano. Dall’amore con il suo compagno sono nate due figlie: entrambe hanno deciso di seguire le orme della loro mamma, diventando pallavoliste (giocano con la Pro Patria Volley Milano).

Sempre la Gazzetta ha ricordato che solo qualche mese fa Barbara Siciliano non è voluta mancare alla sfida che ha segnato il ritorno di Bergamo in un palazzetto cittadino, la Choruslife Arena. La squadra rossoblu ha poi perso i quarti di finale della poule scudetto contro l’Imoco Volley ma la giornata è stata comunque di festa anche per la presenza di Barbara Siciliano e delle altre giocatrici che hanno scritto pagine importanti nella storia del club.

“Il presidente di Lega Pallavolo Serie A Femminile Mauro Fabris, il Consiglio di amministrazione e tutte le società del Consorzio piangono la prematura scomparsa di Barbara Siciliano – si legge in una nota della Lega Volley femminile – pallavolista classe 1972, protagonista nel movimento di vertice del volley italiano con le maglie di Modena, Altamura, Bergamo, Spezzano, Reggio Emilia e Chieri, vestendo in più occasioni anche la divisa della Nazionale italiana. La famiglia del volley rosa italiano si stringe attorno al dolore dei parenti in questo momento così difficile“.