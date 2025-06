Cinà-Sinner, esplode la bomba: tennis italiano in apprensione

Gli appassionati di tennis italiano sono rimasti di sasso dopo l’ultimo annuncio: la bomba Cinà-Sinner ha messo tutti in apprensione.

Federico Cinà è considerato uno degli astri nascenti del tennis italiano. Il 18enne, in questa stagione, ha raggiunto il secondo turno nei Masters 1000 di Miami e Madrid, mentre nel recente Challenger di Kachreti, in Georgia, è stato sconfitto in finale dal tennista locale Saba Purtseladze.

L’atleta palermitano ha poi partecipato nei giorni scorsi al Challenger di Bratislava, dove è stato battuto ai quarti di finale dalla testa di serie numero uno, Aleksandr Shevchenko. Il percorso di crescita del giovane tennista italiano è comunque positivo e in tanti si augurano che possa un giorno raggiungere livelli molto alti. Qualcuno ha già azzardato un paragone con Jannik Sinner, anche se forse è ancora troppo presto.

Tuttavia proprio in queste ore una decisione presa da Federico Cinà favorisce ancora di più l’accostamento a Jannik Sinner. Il tennista siciliano pare abbia infatti deciso di affidarsi all’esperto preparatore atletico Umberto Ferrara: non c’è ancora l’ufficialità ma stando ai rumors l’ingresso di Ferrara nello staff di Cinà è ormai imminente.

Cinà-Sinner: esplode la bomba, tifosi scatenati

Il 18enne crede che sia arrivato il momento di alzare l’asticella e per questo vuole introdurre nel suo staff elementi di grande spessore. Tra i nuovi ingressi dovrebbe esserci proprio quello di Umberto Ferrara, che solo una decina di giorni fa ha annunciato la separazione professionale da Matteo Berrettini.

Le motivazioni che hanno portato alla rottura del rapporto con ‘The Hammer’ non sono state rese note, anche se probabilmente è dovuto ai continui problemi agli addominali che stanno tormentando Berrettini e che potrebbero costringere il tennista romano a saltare la stagione sull’erba. Berrettini aveva deciso di puntare su Ferrara dopo che Jannik Sinner lo aveva licenziato in seguito alla vicenda Clostebol, che ha fatto poi scattare una squalifica di tre mesi per il numero 1 al mondo.

Le responsabilità di Umberto Ferrara erano comunque minime, ma tanto è bastato ai tifosi italiani per ritenerlo colpevole assieme al fisioterapista Giacomo Naldi. Non a caso l’annuncio dell’ormai certo ingresso di Umberto Ferrara nello staff di Cinà ha scatenato il web: in tanti, infatti, hanno accolto molto male la notizia, arrivando addirittura a chiedere al 18enne di ripensarci. “Poverò Cinà – scrive un utente su X – Carriera già finita prima di cominciare”.