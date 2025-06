Panico Sinner, l’ammissione gela: è inevitabile

L’ammissione di Jannik Sinner ha lasciato senza parole tutti i tifosi del numero 1 al mondo: nessuno avrebbe potuto immaginarlo.

Jannik Sinner sta lavorando sodo per cercare di mettersi alle spalle la dolorosa sconfitta nella finale del Roland Garros e affrontare al meglio la stagione sull’erba. Il primo obiettivo del numero 1 al mondo è ovviamente Wimbledon: anche ai Championships i principal favoriti per la vittoria finale sono proprio lui e Carlos Alcaraz, vincitore delle ultime due edizioni.

Sinner è arrivato a un passo dal battere Alcaraz a Parigi: i tre match point sprecati sul 5-2 al quarto set e poi il break dello spagnolo sul servizio a favore dell’italiano nel game successivo fanno ancora molto male. Per smaltire il bruciante ko Sinner ha preferito passare qualche giorno con la sua famiglia a Sesto, circondato dalle sue montagne.

Dopo una settimana di silenzio il campione italiano è tornato a parlare, soffermandosi ovviamente anche sulla finale persa contro Alcaraz sul campo del Court Philippe Chatrier. Nell’intervista rilasciata a Sky il fenomeno altoatesino ha detto di aver passato giorni molto tranquilli assieme ai suoi genitori, mamma Siglinde e papà Hanspeter, tra grigliate e partite a ping pong con gli amici.

Panico Sinner: l’ammissione ha spiazzato tutti

Sinner si è dedicato alle classiche attività quotidiane, tra cui portare il gatto al veterinario con la Panda di sua madre. “Era proprio quello che mi serviva dopo un torneo importante“, le parole di Jannik, che torna in campo a Halle dove lo scorso anno ha alzato il trofeo.

Tuttavia proprio in merito al torneo in programma sui campi in erba della Owl Arena il 23enne di San Candido ha svelato un retroscena che ha spiazzato tutti i suoi tifosi. “Ci saranno sicuramente nuove difficoltà perché è una superficie diversa“, le parole di Sinner riferendosi proprio a Halle. Al tempo stesso, però, Jannik ha ribadito di essere molto contento di poter tornare in campo per quella che chiama “una nuova grande sfida“.

Non ci sarà Carlos Alcaraz, che ha scelto di partecipare al Queen’s: il numero 2 al mondo scenderà in campo quest’oggi contro il connazionale Davidovich Fokina. Gli appassionati di tennis non vedono però l’ora di godersi una nuova sfida tra i due campioni: potrebbe accadere già a Wimbledon, dove Alcaraz ha trionfato nel 2023 e nel 2024 mentre Sinner è ancora a bocca asciutta.