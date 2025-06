Schumacher, la domanda non ha risposta: tifosi spiazzati

I tantissimi tifosi di Michael Schumacher sono rimasti completamente spiazzati dalla domanda sul Kaiser: nessuno se l’aspettava.

Michael Schumacher ha vinto 7 titoli mondiali di F1 nel corso della sua lunga carriera. Dopo i due con la Benetton sono arrivati i cinque consecutivi con la Ferrari, dal 2000 al 2004: ancora oggi nessuno è riuscito a fare altrettanto. Ci può provare quest’anno Max Verstappen, vincitore degli ultimi 4 campionati e in lotta per il titolo con le McLaren di Piastri e Norris.

Tuttavia Schumacher ha dovuto fare i conti anche con qualche sconfitta cocente. I primi anni in Ferrari non sono stati semplicissimi per il campione tedesco. Nel 1997 il Kaiser ha perso il Mondiale all’ultima gara dopo la collisione con Jacques Villeneuve a Jerez; l’anno successivo lo ha battuto Mika Hakkinen con la McLaren, mentre nel 1999 l’incidente a Silverstone gli ha impedito di lottare per il titolo iridato (Mondiale poi vinto sempre da Hakkinen nonostante uno straordinario Eddie Irvine).

Il pilota finlandese è stato senza dubbio il più grande rivale di Schumi: una battaglia senza esclusione di colpi ma sempre all’insegna del rispetto reciproco. Un’ammirazione, quella di Hakkinen per Schumacher, emersa chiaramente anche nel podcast Drive to Wynn dove l’ex pilota della McLaren è intervenuto come ospite.

Paura Schumacher: la domanda spiazza i fan

Nel corso della chiacchierata Hakkinen ha rivelato anche un desiderio mai esaudito. “Non sono mai stato compagno di squadra di Michael Schumacher, ma sarebbe stato affascinante”, le parole del 56enne che accertano una volta di più tutta la sua stima nei confronti del grande rivale.

“Ma già in pista, fuori dalla pista, e quando correvamo, era bellissimo seguirlo: bastava osservare il suo modo di entrare in curva, il suo approccio alla frenata”, ha poi aggiunto Hakkinen, che poi ha ammesso che in quel momento si poneva una serie di domande rimaste apparentemente senza risposta: “Guida con rabbia? Guida con potenza fisica? Guida con talento? È tutto un mix?”.

Sempre nel corso del podcast Mika Hakkinen ha confessato che osservare Michael Schumacher è stato affascinante e ha aggiunto di aver imparato dallo stile di guida del Kaiser. L’ex pilota tedesco è riuscito a battere il rivale nel 2000, riportando il titolo iridato a Maranello dopo 21 anni di digiuno: tuttavia, proprio in riferimento a quella stagione, in tanti ricordano anche lo straordinario sorpasso di Hakkinen a Spa ai danni di Schumi, sfruttando anche il doppiaggio di Zonta.