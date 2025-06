Sinner-Alcaraz, follia totale a Wimbledon: è pazzesco

Con l’arrivo dell’erba inglese, l’attenzione del tennis mondiale si concentra su Wimbledon, il terzo Slam della stagione che come sempre regalerà grandi emozioni.

La stagione ha già offerto spettacolo con il trionfo di Carlos Alcaraz al Roland Garros e il dominio cresciuto di Jannik Sinner: i due stanno ridisegnando il presente del tennis maschile, e il torneo londinese promette un altro capitolo memorabile. Tutti sognano di rivivere quell’epico scontro sul verde manto del Centre Court, dove i colpi potenti e la profondità di Alcaraz incontreranno la solidità e intelligenza tattica di Sinner. E non solo tra loro: il tabellone di Wimbledon regala spesso emeriti outsider pronti a sorprendere.

Ma se negli Slam precedenti le condizioni di gioco variavano e aiutavano candidati diversi, sull’erba i riflessi rapidi, i nervi saldi e l’aggressività nei pressi della rete valgono il titolo. Le aspettative di un nuovo duello tra Alcaraz e Sinner navigano tra speranze e timori: chi saprà adattarsi meglio alla superficie? Chi avrà la freschezza fisica necessaria? L’incognita regna sovrana, alimentata da una tribuna pronta a far esplodere emozioni ad ogni colpo. Così, mentre tifosi e addetti ai lavori preparano la prossima data cerchiata sull’agenda, la sensazione è chiara: Wimbledon 2025 potrebbe consacrare ancora una volta la stella dei due giovani campioni, che in caso di vittoria arricchirebbero – e non di poco – le loro tasche.

Wimbledon, il montepremi è da record

Chi vincerà Wimbledon nel 2025 si aggiudicherà un premio straordinario: 3 milioni di sterline, ovvero circa 3,52 milioni di euro. Questa cifra, frutto di un +11,1% rispetto alla passata edizione, è il risultato di un incremento generale del montepremi del 7% annunciato da Deborah Jevans, presidente dell’All England Lawn Tennis Club: un investimento mai così elevato da far brillare gli occhi dei protagonisti. Numeri ancor più sostanziosi se si pensa che il vincitore del singolare ora guadagna quasi il doppio rispetto all’Australian Open e supera il Roland Garros, restando però leggermente dietro l’esorbitante montepremi degli US Open. Il doppio maschile e femminile premia un solo team con 680 000 sterline (340 000 a testa), mentre il doppio misto vale appena 135 000 sterline per i vincitori: cifre più contenute, ma comunque in crescita. Per loro, per gli outsider e per chi rincorre un match nel cuore del campo, Wimbledon 2025 sarà una vetrina da sogno… e un assegno da capogiro.

Il segnale è chiaro: Wimbledon non è solo storia, tradizione e verde profondo, ma anche una straordinaria occasione economica. Per Sinner o Alcaraz, arrivare a Londra significa non solo sfidare il destino e il prestigio, ma anche aggiudicarsi un premio incredibile, capace di cambiare la dimensione finanziaria di una carriera già in rapida ascesa. Ecco tutti i numeri di un premio che non lesina nessuno: