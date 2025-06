Antonelli, Ferrari incastrata: terremoto in F1

Andrea Kimi Antonelli sta facendo parlare un sacco di sé nelle ultime ore, e positivamente, al contrario della Scuderia Ferrari.

Il Gran Premio del Canada è stata una corsa assolutamente interessante e piena di colpi di scena. Basti pensare solamente al fatto che le due McLaren sono arrivate al primo corpo a corpo della stagione, con Lando Norris che è stato costretto al ritiro dopo un contatto con Oscar Piastri negli ultimi giri della corsa canadese.

C’è poi da parlare anche della Ferrari, che ha fatto ancora una volta fatica sia con Charles Leclerc che con Lewis Hamilton, e forse sta già meditando sugli sviluppi da effettuare in vista della prossima stagione, rinunciando ancora una volta anzitempo alla possibilità di ocnquistare il mondiale piloti e quello costruttori. Non tutto, comunque, è perduto per i tifosi italiani. Se la Ferrari fatica, la stella di Andrea Kimi Antonelli brilla più splendente che mai.

Formula 1, Antonelli fa sorridere l’Italia: che spettacolo in Canada

Andrea Kimi Antonelli sul podio, finalmente. Il giovanissimo pilota italiano ha spezzato un digiuno che riguardava i piloti italiani da tantissimi anni veramente, precisamente 16. L’ultima volta che un italiano saliva sul podio in F1 era il 2009, e a riuscirci fu Jarno Trulli al GP del Giappone 2009. Per la massima serie automobilistica, è passata veramente un’eternità, visto e considerato che quella che vi abbiamo citato è stata anche l’ultima stagione in cui si sono assegnati i 10 punti per la vittoria (e la Mercedes era la BrawnGP).

Inoltre, Antonelli dopo il podio in Canada è anche il terzo pilota più giovane di sempre a salirci in F1 a 18 anni, 9 mesi e 21 giorni. Soltanto Max Verstappen e Lance Stroll lo precedono in questo particolare record, e sono anche gli unici che hanno ottenuto un podio a 18 anni. Insomma, la Ferrari non riesce ad andare come i tifosi italiani vorrebbero, tuttavia arriva una gioia alternativa per i tifosi del nostro Paese, con un italiano che raggiunge il podio e brilla sul manto asfaltato di Montreal.

Se George Russell sembra ancora non poco distante, il percorso di crescita di Antonelli pare procedere più che a gonfie vele. Ci sarà tempo per lottare per le vittorie, le pole position e (speriamo) i mondiali. Intanto, Andrea Kimi Antonelli sorprende e fa felici milioni di persone che possono godere finalmente di un talento purissimo tutto italiano, che potrebbe portare molte altre soddisfazioni in vista del futuro che verrà.