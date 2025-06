Berrettini finisce nei guai, non c’è rimedio: la notizia più brutta

Matteo Berrettini è senza ombra di dubbio uno dei giocatori più attesi e apprezzati in assoluto: adesso arrivano brutte notizie.

Tutti concentrati su Jannik Sinner, la finale agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros per poi dimenticarci involontariamente e indirettamente di Matteo Berrettini. Altro giocatore di assoluto livello, capace in passato di raggiungere la finalissima a Wimbledon – pur perdendola – l’italiano purtroppo a Roma si è infortunato e non lo abbiamo più visto in campo.

Qualcosa che ha inevitabilmente amareggiato e preoccupato fan, appassionati e addetti ai lavori. Presto, comunque, potrebbe scendere nuovamente in campo.

La speranza è che, così facendo, non si rifaccia nuovamente male e possa giocare come meglio sa in vista dei prossimi confronti sul quadrato di gioco. In ogni caso, in molti credono che possa fare ritorno a Wimbledon, e a riguardo di questa possibilità ci sarebbe qualche brutta notizia di troppo: scopriamo quale.

Altre brutte notizie per Berrettini: di cosa si tratta

Matteo Berrettini non sta vivendo un momento semplicissimo della sua carriera, e purtroppo da qualche settimana è fermo senza aver avuto la possibilità di partecipare al Roland Garros, famoso e iconico Open di Francia. Non è ancora certa la sua presenza a Wimbledon a causa dell’infortunio che da troppo tempo le tiene fermo. Se riuscirà a recuperare, in ogni caso, non partità certamente come testa di serie. Nel ranking live, infatti, è sceso al 33° posto in graduatoria.

Risulta veramente molto difficile credere, quindi, che possa pensare a una partecipazione a uno dei tornei che ci saranno prima di Wimbledon. Stiamo parlando di una grande problematica, anche perché questo sta a significare che molto semplicemente non potrà prepararsi a dovere prima del torneo del Grande Slam sull’erba. Per un giocatore che manca da settimane e che avrebbe bisogno di riconciliarsi con un adeguato ritmo partita, può essere un problema di non poco conto.

Tuttavia, ricordiamo che allo stato attuale è incerta anche la partecipazione stessa a Wimbledon a causa dell’infortunio che lo sta tenendo parecchio lontano dal circuito mondiale. La speranza è che presto possa tornare a giocare il suo tennis come meglio sa fare, deliziando i fan italiani (e non solo italiani) del suo stile, sperando che possa presto trovare il meglio della forma fisica e mentale. Qualcosa che, purtroppo, di recente gli è mancato enormemente. Che accada a Wimbledon o più in là, l’importante è che ci sia una svolta per Matteo Berrettini.