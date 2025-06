Ferrari nei guai, stangata Leclerc: tutta colpa di Russell

Per la Ferrari crisi sempre più evidente e Leclerc non nasconde il nervosismo: ma la vittoria di Russell lo inchioda alle sue colpe

Quinto e sesto posto. Alzi le mani chi ad inizio mondiale poteva immaginare questi come risultati ‘normali’ per la Ferrari. La coppia d’oro Leclerc-Hamilton è sul punto di scoppiare e il motivo non è da ricercare in una lotta interna per il primato: è la SF-25 che sta mandando a pezzi l’umore dei due piloti e facendo lievitare il nervosismo.

Né il monegasco, né l’inglese ormai nascondono più la loro insoddisfazione per la mancanza di competitività della macchina, tanto che non sono mancati i riferimenti (soprattutto da parte di Hamilton) alla necessità di abbandonare il progetto per concentrare tutte le risorse sul prossimo anno, quello della nuova rivoluzione in F1. Una rivoluzione che i fan della rossa sperano sia positiva per il Cavallino Rampante che ormai è destinato a toccare i 18 anni senza un titolo mondiale.

Colpa di una scuderia che fatica a trovare il bandolo della matassa e che si continua ad accartocciare su polemiche inutili e poco costruttive. Polemiche che Leclerc ed Hamilton non cercano certo di spegnere, con le dichiarazioni al vetriolo praticamente dopo ogni Gp. Ma un’analisi i due piloti della rossa dovrebbero farla anche sul loro rendimento. Un rendimento che non è certo di quelli da ricordare, nonostante qualche lampo di classe.

Russell vince, Leclerc no: non è solo colpa della Ferrari

In Canada la Ferrari sembrava avere il passo per lottare per il vertice. Per riuscirci però serve partire davanti e, ancora una volta, Leclerc non c’è riuscito. Questa volta però non può puntare il dito contro la macchina perché è stato un suo errore a far saltare un possibile buon piazzamento.

Un errore che non è certo isolato: certo i piloti viaggiano sempre al limite e Leclerc più degli altri, visto che deve tirare fuori del potenziale da una vettura che non ne ha, ma negli ultimi anni il monegasco non è stato certo esente da sbagli. Anzi, le occasioni ‘sciupate’ sono più di una e queste risaltano ancora di più davanti al rendimento costante di Russell. L’inglese ha portato a casa una inattesa vittoria, pur non avendo la migliore macchina del lotto: quarto successo dopo tre anni in Mercedes, contro gli 8 ma in sette anni per Leclerc, entrambi con vetture non all’altezza di lottare per il titolo.

Russell sembra sfruttare tutte le occasioni che la pista gli mette davanti, magari non ha exploit importanti, ma quando può vincere, lo fa. Quello che, forse, manca a Leclerc, come si è visto in Canada, dove senza l’errore in qualifica avrebbe potuto ambire a lottare con la Mercedes. Uno spunto di riflessione in più per un pilota che rischia di restare il ‘predestinato’ per sempre. Un vero peccato per chi è stato donato di un talento immenso.