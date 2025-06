Mondiale per Club, vince il River Plate: pari per il Dortmund

In attesa dell’Inter, in campo questa notte alle tre contro il Monterrey, sono scese in campo nella serata italiana River Plate e Borussia Dortmund. Gli argentini si sono imposti 3-1 contro gli Urawa Red Diamons nell’altra gara del girone dell’Inter. La formazione tedesca ha invece pareggiato 0-0 contro i brasiliani del Fluminense. Nel loro raggruppamento scenderanno in campo a mezzanotte Ulsan HD e Mamelodi Sundowns.

Fluminense-Borussia Dortmund 0-0

Pari senza grosse emozioni tra i brasiliani e il Borussia Dortmund. E’ la formazione sudamericana a creare maggiori occasioni da gol con gli europei che ci provano solo allo scadere.

River Plate-Urawa Red Diamonds 3-1

River che la sblocca con Colidio, da un traversone di Acuña, l’ex Inter Colidio è lesto a saltare tra i centrali della squadra nipponica in area per schiacciare di testa e sul primo palo la rete dell’1-0 al 12′. Nella ripresa l’Urawa Reds si rovina da solo con un retropassaggio sciocco del capitano Hoibraten, letto in anticipo da Driussi: dopo appena tre minuti dal rientro in campo sigla il 2-0 e indirizza il match. Dal nulla poi, i giapponesi si riaccendono con un calcio di rigore guadagnato da Matsuo e realizzato con freddezza dal dischetto per accorciare le distanze. Ma da un calcio di punizione si presenta l’ennesima falla nel sistema difensivo dell’Urawa che concede spazio e gol a Meza: 3-1 al minuto 73 e giochi chiusi.